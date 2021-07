Konzert: Deep Purple live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Deep Purple spielt am 31. Oktober in Berlin

Max-Schmeling-Halle Deep Purple live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Deep Purple sind zurück: Am 31. Oktober 2022 sind die Briten endlich wieder live in Berlin zu erleben. Mit „The Long Goodbye“ wollen sich Deep Purple von ihren Fans verabschieden. Die Hardrock-Legenden werden auf der "InFinite"-Tour Songs ihres aktuellen Studioalbums "Whoosh!" präsentieren und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Smoke on the Water" und "Highway Star" für ihre Berliner Fans mit im Gepäck haben.

Die englische Rockband kann in ihren mehr als 50 Jahren Bandgeschichte auf unzählige Erfolge zurückblicken. Schon mit ihrem Debutalbum „Shades Of Deep Purple“ feierten Deep Purple erste Erfolge. Auch die darauffolgenden Alben erreichten weltweit Top-Positionen in den Charts. Heute besteht das Quintett nach einigen Personalwechseln aus Ian Gillan (Gesang), Steve Morse (Gitarre), Roger Glover (Bass), Don Airey (Orgel und Keyboard) und Ian Paice (Schlagzeug).

Corona: Ursprüngliche Termine mussten verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 15. Oktober 2021 geplant worden. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 31. Oktober 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Karten behalten Gültigkeit für den Ersatztermin und müssen nicht umgetauscht werden".

Wo wird Deep Purple auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Berlin-Konzert von Deep Purple sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 59,75 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (31. Oktober 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.30 Uhr.

Ritchie Blackmore, der legendäre Gitarrist von Rainbow und Deep Purple

Foto: Getty

Setlist - Welche Songs werden Deep Purple spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte Deep Purple am 27. Februar in Zürich:

Highway Star Pictures of Home Bloodsucker Demon's Eye Sometimes I Feel Like Screaming Guitar Solo Uncommon Man Lazy Time for Bedlam Keyboard Solo Perfect Strangers Space Truckin' Smoke on the Water

Zugabe:

Hush Bass Solo Black Night

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Max-Schmeling-Halle?

Die Max-Schmeling-Halle hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Max-Schmeling-Halle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Deep Purple live in der Max-Schmeling-Halle, Montag, 31. Oktober 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 19.30 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin