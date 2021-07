Zimmerdecke im Krankenhaus fällt auf Patienten

Zwei Krankenhaus-Patienten in Neukölln wurden am Freitagabend leicht verletzt, als ihnen buchstäblich die Decke auf den Kopf fiel.

Berlin. Mit leichten Verletzungen und einem gehörigen Schrecken kamen zwei Patienten in einem Neuköllner Krankenhaus davon, als große Teile einer Zimmerdecke auf sie stürzten. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22 Uhr im Ida-Wolff-Krankenhaus des Betreibers Vivantes.

Vor Ort hieß es kurz nach dem Vorfall, dass die Deckenteile auf zwei Patienten gefallen waren, als sie sich gerade in dem Zimmer aufhielten. Ein Patient konnte sich laut Augenzeugen eigenständig aus dem Zimmer retten und auf dem Gang des Heims um Hilfe rufen. Der andere Patient konnte sich offenbar nicht selbst von den Trümmerteilen befreien und musste auf Hilfe warten. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr machten den Weg für einen Transport in ein anderes Zimmer frei. So schildert ein Augenzeuge die Situation. Die beiden Personen wurden von Notfallsanitätern und einem Notarzt gesichtet, konnten aber vor Ort bleiben.

Vivantes lässt den Vorfall prüfen

Auf Anfrage bestätigte eine Vivantes-Sprecherin am Sonnabend den Vorfall. Demnach seien Stücke des Deckenputzes in den Raum im Erdgeschoss herabgefallen. „Glücklicherweise kam am Freitagabend niemand ernsthaft zu Schaden. Die Polizei und Feuerwehr wurden gerufen, und der Raum wurde sofort gesperrt“, teilte eine Vivantes-Sprecherin mit. „In den angrenzenden Räumen wurden keine weiteren Gefahrenbereiche identifiziert. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Gründe für den Vorfall werden nun geprüft.“