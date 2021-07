Konzert: Johnossi live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Johnossi spielt am 10. Dezember 2021 ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Johnossi spielt am 10. Dezember 2021 in Berlin

Columbiahalle Johnossi live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Johnossi ist zurück: Das schwedische Rock-Duo meldet sich mit seiner neuen Single „Longer The Wait, Harder The Fall“ aus einer längeren Pause zurück und wird im Dezember 2021 im Rahmen ihrer aktuellen Tour ein Konzert in Berlin spielen.

Fans dürfen sich auf Songs aus dem neuesten Album "Torch // Flame" sowie eine Auswahl der größten Hits der Band wie "Air is Free", "Into The Wild" und "Man Must Dance" freuen. Johnossi sind mittlerweile eine feste Größe des Alternative Rocks. Gerade in Deutschland konnten sich die Schweden in den letzten Jahren eine immer größere Fangemeinde erspielen.

Wo wird Johnossi in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 27. März 2020 geplant worden und zwischenzeitlich auf den 17. September 2020 und anschließend auf den 2. April 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 10. Dezember 2021.

Die Band wandte sich 2021 mit einem Statement an ihre Fans: "Es mag keine Überraschung sein, aber wir müssen unsere Tourpläne wieder einmal verschieben. Es war ein hartes Jahr, aber zumindest haben wir uns bemüht, das Beste aus dieser seltsamen Situation zu machen. Für uns bedeutet das, viel neue Musik zu schreiben und aufzunehmen. Sobald wir also wieder auf die Straße gehen können, wird auch neue Johnossi-Musik veröffentlicht. Bis dahin bleibt cool und passt aufeinander auf."

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!".

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Johnossi in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 34,60 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es in der Columbiahalle los?

Der Einlass startet am Freitag (10. Dezember 2021) gegen 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Johnossi spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Johnossi 2018 in St. Gallen:

Glory Days to Come Gone Forever Dead End Tall Dark Man Weak Spots Bobby Mavericks Blood Summerbreeze Party With My Pain Execution Song Man Must Dance 18 Karat Gold Alone Now Hands What's the Point

Zugabe:

Air Is Free Roscoe

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in der Columbiahalle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Johnossi live in der Columbiahalle, Freitag, 10. Dezember 2021, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.