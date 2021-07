Konzert: Chris de Burgh live 2021 - Was Fans wissen müssen

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Chris de Burgh und seine Band sind mit Songs ihres neuen Albums "The Legend of Robin Hood" und ihren großen Hits auf Hallentour. Im Rahmen der aktuellen Tour kommt der Sänger am 4. November 2021 für ein Konzert nach Berlin. Fans dürfen sich auf eine musikalische Reise ins England des 14. Jahrhunderts freuen – ein Balladenzyklus rund um die Heldengestalt des Robin Hood. Natürlich wird Chris de Burgh für seine Berliner Fans aber auch eine Auswahl seiner größten Hits im Gepäck haben wie "The Lady in Red", "Don’t Pay the Ferryman", "Where Peaceful Waters Flow" und "Missing You".

Die letzten Monate standen für Chris de Burgh ganz im Zeichen von Robin Hood. Für die Aufführung von "Robin Hood – Das Musical" im Schlosstheater Fulda hat der irische Sänger und Komponist acht neue Songs beigesteuert.Die Verbindung zu der legendären Sagenfigur kommt für Chris de Burgh nicht von ungefähr: Sein Vorfahre Hubert de Burgh (1170-1243) war unter König Johann Ohneland, der in der Robin-Hood-Story eine wichtige Rolle spielt, als Chefjustiziar einer der einflussreichsten Politiker in England und Irland.

Wo wird Chris de Burgh in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Chris de Burgh im Tempodrom sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es in Berlin los?

Der Einlass startet am Donnerstag (4. November 2021) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Sänger Chris de Burgh

Foto: pa/dpa

Setlist - Welche Songs wird Chris de Burgh spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielte Chris de Burgh 2019 in Antwerpen:

The Light on the Bay Have a Care Go Where Your Heart Believes The Escape The Days of Our Age The Secret of the Locket My Heart's Surrender Treasure and Betrayal Moonfleet Bay The Storm Greater Love The Moonfleet Finale Last Night Fire on the Water The Ballroom of Romance Borderline Say Goodbye to It All The Spirit of Man Fatal Hesitation One Word (Straight to the Heart) For Rosanna The Leader The Vision What About Me? Where Peaceful Waters Flow The Lady in Red Africa Missing You Don't Pay the Ferryman High on Emotion

Zugabe:

The Snows of New York The Moonfleet Finale

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinie 129 fährt bis Anhalter Bahnhof, die 248 bis Möckernstraße. Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Tempodrom?

Das Tempodrom hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Die Betreiber weisen auf ihrer Internetseite außerdem darauf hin, dass sie sich vorbehalten, Gäste mit wahrnehmbaren Symptomen, wie beispielsweise Husten, Fieber, Schnupfen, allgemeine Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung von der Veranstaltung auszuschließen.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Besucher sollten beachten, dass es aktuell keine Abgabestation für Taschen oder Gegenstände vor Ort gibt. Kleidungsstücke wie etwa Jacken können an den Garderoben im Tempodrom abgeben werden. Diese befinden sich im Unterrang.

Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Getränke, Speisen und Snacks, Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom.

Chris de Burgh live im Tempodrom, Große Arena, Donnerstag, 4. November 2021, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin