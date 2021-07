Berlin-Konzert: Roland Kaiser live 2021 - Was Fans wissen müssen

Roland Kaiser spielt am 30. Oktober 2021 ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Roland Kaiser spielt am 30. Oktober 2021 in Berlin

Mercedes-Benz Arena Roland Kaiser live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Schlagerstar Roland Kaiser kommt nach Berlin: Am 30. Oktober 2021 wird der Ausnahmesänger im Rahmen seiner aktuellen "Alles oder Dich"-Tour Halt in der Haupstadt machen.

Konzertbesucher dürfen sich auf große Hits und viel Gefühl freuen - von "Santa Maria" und "Joana" bis hin zu "Dich zu lieben" oder "Warum hast du nicht nein gesagt" wird der gebürtige Berliner eine abwechslungsreiche Reise durch sein gesamtes musikalischen Repertoire unternehmen. Mit mehr als 90 Millionen verkauften Alben und unzähligen Gold- und Platinauszeichnungen ist Roland Kaiser nicht nur einer der erfolgreichsten deutschen Künstler überhaupt, sondern vor allem live ein Stimmungsgarant.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 21. März 2020 geplant worden und zwischenzeitlich auf den 29. Mai 2020 und anschließend auf den 27. März 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 30. Oktober 2022.

Dier Veranstalter wandte sich 2021 mit einem Statement an die Fans: "Leider macht es die anhaltende Situation, bedingt durch die COVID-19 Pandemie, in Deutschland für alle Beteiligten unmöglich, die für das Frühjahr 2021 geplanten „Alles oder Dich“ - Tourneetermine von Roland Kaiser durchzuführen. Aus diesem Grund werden die aus dem März/April 2020 ins Frühjahr 2021 verlegten Termine, erneut umgeplant und nun in den Herbst 2021 verschoben."

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Roland Kaiser in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 59,90 Euro). Premium-Tickets sind ab 129 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (30. Oktober 2021) gegen 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

Der Musiker Roland Kaiser

Foto: Britta Pedersen / dpa

Welche Songs wird Roland Kaiser in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Roland Kaiser 2019 in Dresden:

Stark Wohin gehst Du Kein Problem Dich zu lieben Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben Südlich von mir Santa Maria Friedensangebot (Lisa-Marie) Halt mich noch einmal fest Manchmal möchte ich schon mit dir Und wer küsst mich Amore mio Flieg mit mir zu den Sternen Affäre (Dresden-Song) Die Gefühle sind frei Extreme Sag bloß nicht Hello Lieb mich ein letztes Mal Liebe kann uns retten Das Beste am Leben Im 5. Element Ich glaub es geht schon wieder los Sag niemals nie Midnight Lady Kurios Alles was du willst Joana

Zugabe:

Sag ihm, daß ich Dich liebe Schach matt Warum hast du nicht nein gesagt Bis zum nächsten Mal

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Roland Kaiser live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 30. Oktober 2021, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.