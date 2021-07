Berlin-Konzert: Reinhard Mey live 2021 - Was Fans wissen müssen

Reinhard Mey spielt am 31. Oktober 2021 ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Reinhard Mey spielt am 31. Oktober 2021 in Berlin

Mercedes-Benz Arena Reinhard Mey live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Reinhard Mey kommt nach Berlin: Der Sänger und Liedermacher macht auf seiner Tour "Das Haus an der Ampel" am 31. Oktober 2021 für einen Auftritt Zwischenhalt in der Hauptstadt.

Der gebürtige Berliner ist einer der populärsten Vertreter der deutschen Liedermacher-Szene. In seiner seit über 50 Jahren andauernden Karriere kann er auf 60 Alben und mehr als 500 Songs zurückblicken. Fans dürfen sich auf neue Songs aus seinem aktuellen Album "Das Haus an der Ampel" sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Lieder wie "Über den Wolken" und "Das Narrenschiff" freuen.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Reinhard Mey in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 38,90 Euro).

Pro Bestellung werden nicht mehr als vier Karten abgegeben. Der Kartenversand erfolgt erst kurz vor Tourneestart - ab Anfang September 2021.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (31. Oktober 2021) gegen 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

Der Sänger und Liedermacher Reinhard Mey

Foto: Swen Pförtner / dpa

Welche Songs wird Reinhard Mey in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Reinhard Mey 2018 in Wien:

Spielmann So viele Sommer Mairegen Heimweh nach Berlin Hörst du, wie die Gläser klingen 51er Kapitän Serafina Im Goldenen Hahn Das Narrenschiff Wenn Hannah lacht Lucky Laschinski Herr Fellmann, Bonsai und ich Wenn's Wackersteine auf dich regnet Zeugnistag Dr. Brand Jahreszeiten Drei Jahre und ein Tag Über den Wolken What a Lucky Man You Are Mr. Lee

Zugabe:

Viertel vor Sieben Und in der Uckermark Gute Nacht, Freunde

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Reinhard Mey live in der Mercedes-Benz Arena, Sonntag, 31. Oktober 2021, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.