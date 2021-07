Berlin-Konzert: Sunrise Avenue live 2022 - Was Fans wissen müssen

Sunrise Avenue spielt am 17. April 2022 ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Sunrise Avenue spielt am 17. April 2022 in Berlin

Mercedes-Benz Arena Sunrise Avenue live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Sunrise Avenue kommt für ein letztes Konzert nach Berlin: Die mehrfach ausgezeichnete finnische Rockband um Liedsänger Samu Haber wird im Rahmen ihrer "Thank You For Everything"-Abschiedstour am 22. April 2022 Station in der Hauptstadt machen. Im Gepäck haben die Finnen eine Auswahl ihrer besten Hits aus ihren bisher veröffentlichten Alben.

Fans können sich auf Songs wie "Fairytale Gone Bad" und "Hollywood Hills" und auf ein einzigartiges Abschlusskonzert der Band freuen. Für die Abschiedstour von Sunrise Avenue wurden Tickets in Rekordhöhe verkauft. Fans aus vielen verschiedenen Ländern werden bei den Konzerten erwartet.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 27. Juni 2020 geplant worden und zwischenzeitlich auf den 22. April 2021 und anschließend auf den 17. November 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 17. April 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an ihren jeweiligen Ticketanbieter."

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Sunrise Avenue in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 61,25 Euro). Premium-Tickets sind ab 129 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (17. April 2022) gegen 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Welche Songs werden Sunrise Avenue in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band 2019 in Helsinki:

Prisoner in Paradise Beautiful I Help You Hate Me Heartbreak Century Kiss Goodbye Question Marks Little Bit Love I Can Break Your Heart Lifesaver Never Let Go Afterglow Satuprinsessa Forever Yours Keyboard Solo Let Me Go Point of No Return Fairytale Gone Bad

Zugabe:

Home Hiljaisuus Hollywood Hills

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Sunrise Avenue live in der Mercedes-Benz Arena, Sonntag, 17. April 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.