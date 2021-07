150 Jahre Ringbahn: Sonderzug fährt durch Berlin

Zur Feier des Jubiläums wird am Sonnabend ein Sonderzug aus sechs Wagen aufs Gleis geschickt.

Berlin. Herzlichen Glückwunsch, Ringbahn! Am 17. Juli 1871 ging das erste Teilstück der Berliner Ringbahn in Betrieb. Am heutigen Sonnabend feiert die Ringbahn somit ihren 150. Geburtstag.

Zur Feier des Jubiläums wird ein Sonderzug aus sechs Wagen, beklebt mit Bildern und Jahreszahlen der Ringbahn-Geschichte, aufs Gleis geschickt. Start ist laut S-Bahn um 12.31 Uhr als Zug der Linie S41 vom Bahnhof Südkreuz.

Außerdem informieren eigens aufgestellte Stelen mit Fotos und Fakten an den Bahnhöfen Ost-, Süd- und Westkreuz, Gesundbrunnen und Treptower Park über die geschichtliche Bedeutung der Ringbahn für Berlin.

