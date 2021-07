Berlin bei Corona-Inzidenz mit bundesweit höchstem Wert

Berlin verzeichnet bei den Corona-Zahlen eine weiter steigende Inzidenz. Innerhalb von sieben Tagen wurden am Samstag 16 Ansteckungen je 100.000 Einwohner gemeldet. Damit lag der Wert nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag bundesweit an der Spitze. 132 Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet, zwei Todesfälle kamen hinzu.

Seit Beginn der Pandemie steckten sich in Berlin laut Statistik 181.149 Menschen nachweislich an. Die meisten gelten als genesen. 3570 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

