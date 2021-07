SV Lichtenberg 47 muss ins Poststadion umziehen

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Regionalligist SV Lichtenberg 47 muss vorerst seine Heimspiele im Poststadion in Moabit austragen, weil es in der heimischen Howoge-Arena "Hans Zoschke" kein Flutlicht gibt. Dieses ist jedoch Bestandteil der Lizensierungsauflagen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Trotz der Unterstützung durch das Bezirksamt Lichtenberg werde die georderte Flutlichtanlage voraussichtlich erst bis Dezember einsatzbereit sein, teilte der Verein mit.

Auch bei Tageslicht seien so lange keine Spiele in der Howoge-Arena erlaubt, bis dem NOFV ein Abnahmeprotokoll der Flutlichtanlage vorgelegt werden kann, erklärte Lichtenberg 47 auf dpa-Nachfrage. Im Poststadion spielen nun vorerst sowohl der Berliner AK 07 und Lichtenberg in der Regionalliga.

© dpa-infocom, dpa:210716-99-411762/2