Die Kunst des Wassertretens

Am liebsten würden sie jeden Tag kneippen: Karlson, Milla und Alma am Rande des Schlossparks in der Stöbber.

Der erste Schritt ins Wasser ist hart. So kalt. Es ist kühl und schattig hier unter Eichen und Buchen an, ab und zu dringen Sonnenstrahlen durch das Laubdach über dem Werderfließ und erhellen den sandigen Boden unter dem Strom. Die Füße sind nackt, es hilft nichts, jetzt einen vor den anderen setzen und langsam die Treppe hinunter ins Bächlein steigen. Das Werderfließ ist nur kurz, einige hundert Meter, und verbindet den Schermützelsee mit dem Buckowsee. Mit den Beinen stehe ich im Wasser und bin hellwach. Hallo, du schöne Welt!

„Ein ganz besonderes Heilmittel für zahlreiche Gebrechen der armen, gefallenen Menschennatur hat die wohltätige Hand des Allerhöchsten der Menschheit gegeben, welches man überall auf Erden findet. Es ist dies das Wasser“, schreibt Sebastian Kneipp, ein Pfarrer aus Wörrishofen, 1889 in seinem Vorwort des bahnbrechenden Buches „So sollt Ihr leben!“. Die Wasserkur wurde nun immer populärer, das „Kneippen“. Und Wasser, das gibt es in Buckow, wunschschön gelegen in der Märkischen Schweiz, nun wahrlich ausreichend. Kein Wunder, dass man allein im Ort sieben „Wassertretstellen“ eingerichtet hat. Hier an der Buckower Seepromenade ist eine davon.

Am besten im Storchenschritt durch das Wasser stapfen

Wassertretstelle? Was soll das sein? Entscheidend ist das hölzerne Geländer, das mitten an einer seichten Stelle im Wasser steht. Daran hält man sich während des Kneippens fest. Und dann wird ordentlich Wasser getreten, eine Runde nach der anderen. Am besten im Storchenschritt, immer schön die Beine hoch. Wenn man zu mehreren ist, im Gänsemarsch hintereinander. Aber nicht spritzen! Kneippen ist eine ernste Sache.

Während man also kontemplativ im Werderfließ seine Runden durch das Wasser dreht, nur ab und zu aufgehalten von einem Ast, den die sanfte Strömung mitgeschleift hat, kann man durch die Baumstämme direkt auf das schöne Brecht-Weigel-Haus schauen, das am Ufer des Scharmützelsees liegt. Hier hat Bertolt Brecht seine „Buckower Elegien“ geschrieben, in denen erste schmerzhafte Haarrisse in seinem sonst so engen Verhältnis zur sozialistischen DDR-Führung deutlich wurden. Aber auch Natur spielte in der Poesie eine große Rolle.

Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel / Beschirmt von Mauer und Gesträuch ein Garten / So weise angelegt mit monatlichen Blumen / Daß er vom März bis zum Oktober blüht. Hier, in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich / Und wünsche mir, auch ich mög allezeit / In den verschiedenen Wettern, guten, schlechten / Dies oder jenes Angenehme zeigen.

Kneipp hat ja Recht: Es ist so einfach, so schlicht

Verschiedene Wetter, gute, schlechte – genau so geht der Mensch durchs Leben und muss dabei auf sich Acht geben, auch gesundheitlich. Und Kneipp hat ja Recht: Es ist so einfach, so schlicht. Rein ins Kalte steigen, schon wird der Blutkreislauf angeregt. Auf Schautafeln wird an allen Buckower Kneipp-Wasserstellen dann auch gleich erklärt, was genau die Wasserkur alles bewirken soll: von „Hilfe bei müden Beinen“, über Stärkung der Abwehrkräfte bis Einschlafhilfe und mehr. Gekneippt wird ja eher kurz, nach ein bis zwei Minuten, wenn die Beine langsam eisig werden, geht es wieder raus aus dem Wasser und rein in die warmen Socken. So empfehlen es die Tafeln.

Buckow, das kann man ruhig sagen, ist ziemlich kneippverrückt. Es gibt den Sebastian-Kneipp-Weg, mehrere Kneipp-Gärten, die Kneipp-Grundschule, die Kneipp-Schautafel am Bahnhof, einen Kneipp- und Heimatverein. Letzterer hat eine gut gestaltete Homepage, wo die fünf kneippschen Säulen erläutert werden: Kräuter, Wasser, Ordnung, Bewegung und Ernährung. Da wird man schon beim Lesen achtsamer – „gesunde und ausgewogene Lebensführung“ ist das Motto. Klingt irgendwie vernünftig.

Wer das Kneippen allerdings altmodisch findet, der wird an diesem schönen Tag schnell eines Besseren belehrt. Direkt am Schlosspark, an dessen Rand die Stöbber oder auch Stobber fließt, finden sich zwei Wassertretstellen. Schön gemacht mit einer Treppe als Einstieg. Und sind sind heute früh eine Gruppe Erstklässler unterwegs, die keinen Unterricht haben. Wenn das Wetter gut ist und sie Zeit haben, kommen sie jeden Tag hierher zum Wassertreten. „Zeig mir mal, wie das aussieht, wenn du kneippst“, ruft der Fotograf dem siebenjährigen Karlson zu. „Wie das aussieht?“, sagt der daraufhin schlagfertig. „Cool sieht das aus!“

Das hübsche kleine Örtchen Buckow liegt mitten in der Märkischen Schweiz, allein im Ort gibt es vier Seen, viele Gewässer, kleine Häuschen und große Villen.

Schon ist Karlson im Wasser, die sechsjährige Milla und die siebenjährige Alma hinterher. Es gibt ein Gejohle und Gespritze, nein, das wirkt jetzt alles andere als behäbig. Überhaupt ist hier eine Menge los, eben hatten die Kinder eine Blindschleiche im Gras des Schlossparks gefunden. Im Sommer schwimmen viele Fische an dieser Kneippstelle, die kann man von der Brücke aus sehen, die über die Stöbber führt. In der Nähe ist am Buckowsee eine weitere Wassertretstelle.

Wer aber das ganz große Seenpanorama möchte, der geht direkt zum Schermützelsee. Dort, zwischen Ausflugsdampferablegestelle und Strandbad liegt eine weitere Wassertretstelle – mit wunderschönem Blick auf den weiten See und die schönen Hügel, die ihn umranden. Die Bänke am Ufer sind an diesem Tag alle besetzt, man freut sich an einer Portion Pommes rot-weiß vom Kiosk am See, während die Kneipp-Jünger ihre Röcke hochziehen und Hosen hochkrempeln, um ins Wasser zu steigen. Hier ist das Wasser deutlich wärmer als an den waldigen Stellen – die Sonne entfaltet ihre Kraft. Langsam, fast schlendernd, geht es am Geländer festhaltend durch das Wasser. Zu warm darf es übrigens nicht werden – maximal 17 Grad ist laut Kneipp-Bund als Temperatur erlaubt. Damit das Blut in Wallung kommt.

Pfarrer Kneipp feiert dieses Jahr seinen 200. Geburtstag

Wer will, kann auch an einem Tag alle Kneipp-Wasserstellen in Buckow erwandern, um dann jeweils an Ort und Stelle Strümpfe und Schuhe loszuwerden und einzutauchen. Die sieben Kneippstellen lassen sich gut miteinander verbinden.

Pfarrer Kneipp hätte dieser Kneipp-Kurort sicherlich gefreut. Eigentlich wollte man ihn dieses Jahr in Buckow feiern – 1821 wurde er geboren, genau vor 200 Jahren. Die Feier fiel, das ist kein Wortspiel, aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Schade, aber verkraftbar. Denn wichtig ist: Das Wassertreten selbst kann einem keiner nehmen.

Buckow in der Märkischen Schweiz: Anfahrt, Kneippen, Gastronomie

Anfahrt

Mit dem Auto Buckow in der Märkischen Schweiz liegt gut 55 Kilometer östlich von Berlin. Die Fahrt mit dem Auto dauert ca. 90 Minuten – manchmal auch länger. Sie führt über die B1 bis Müncheberg, hier auf die B168 und ab Waldsieversdorf auf die Kreisstraße 6413.

Mit Bahn und Bus Ab Bahnhof Ostkreuz bzw. Lichtenberg fährt stündlich der RB 26 nach Müncheberg, von dort ebenfalls stündlich ein Bus nach Buckow. Die Fahrtzeiten betragen je 40 und 16 Minuten, der Zwischenaufenthalt beträgt allerdings weitere 45 Minuten. Es ist also keine ganz unkomplizierte Anreise mit den Öffentlichen.

Wassertretstellen (Auswahl)

Am Schlosspark Gleich hinter der Tourismusinformation Märkische Schweiz (Wriezener Straße 1 a) finden sich links und rechts von der Brücke, die zum Schlosspark führt, zwei Wassertretestellen.

Am Brecht-Weigel-Haus Hier kann man im Werderfließ kneippen – ein ruhiges Plätzchen.

Am Schermützelsee Zwischen Dampfersteg und Strandbad

Alle Wassertretstellen sind im Stadtplan von Buckow eingezeichnet, der in der Tourismusinformation Märkische Schweiz erhältlich ist. Buckow ist übrigens der einzige Kneipp-Kurort Brandenburgs. Info: maerkischeschweiz.eu

Weitere Höhepunkte

Kneipp-Garten: Der liegt auch direkt hinter der Tourismusinformation, direkt an der Stöbber. Hier kann man in ein „kaltes Armbad“ tauchen – auch Teil einer Kneipp-Kur. Außerdem kann man hier die Kräuter bewundern, die Sebastian Kneipp als besonders wirkungsvoll erachtete.

Brecht-Weigel-Haus Sommerresidenz und Rückzugsort des Dramatikers Bertolt Brecht und seiner Frau, der Schauspielerin Helene Weigel. Haus und Garten können besichtigt werden, zudem finden wechselnde Ausstellungen statt. Bertolt-Brecht-Straße 30, 15377 Buckow, 033433 467, www.brechtweigelhaus.de

Essen und Trinken

Stobbermühle Ein Klassiker in Buckow, im Zentrum an der Stöbber und an einem romantischen Wasserrad. Regionale Küche mit frischen Produkten aus der Umgebung, hübsche Hotelzimmer. Wrietzener Str. 2, 15377 Buckow, 033433 66833, www.stobbermuehle.de

Castello Angelo Jenseits der Stadtmühlenbrücke, kurz vor dem Buckowsee, bietet das Castello Angelo mit seinem markanten Türmchen traditionelle italienische Küche. Wriezener Str. 59, 15377 Buckow, 033433 57513, castello-angelo.de.

Café am Markt Leckerer Kuchen (der Käsekuchen!) , draußen sitzt man nett auf Stühlchen und schaut auf das Treiben in Buckow. Am Markt 4, 15377 Buckow.

Stadtscheune Buckow Schöner Biergarten am Rande des Schlossparks. Hausgemachte Würstchen, regionale Speisen zu Buckower Bier vom Fass, Am Schlosspark 3, 15377 Buckow, stadtscheune.de

