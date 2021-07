Wetter Berlin: DWD erwartet kräftige Gewitter

Auch am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einer turbulenten Wetterlage in Berlin und Brandenburg.

Berlin. Die Bilanz der Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands fällt immer dramatischer aus. Die Zahl der Todesopfer steigt, und noch immer gelten Hunderte Menschen als vermisst.

Die Hauptstadt-Region ist von den Wassermassen, die in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für Überschwemmungen sorgen, bislang verschont geblieben. Ein schmaler Starkregen-Streifen zog am späten Donnerstagnachmittag über den Ostteil Berlins - ohne größere Folgen.

Auch am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einer turbulenten Wetterlage. Im Tagesverlauf sei mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern in Berlin und Brandenburg zu rechnen, so die Meteorologen. Dabei wird lokal eng begrenzt Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter erwartet. "Unwetterartige Entwicklungen mit Starkregenmengen bis 40 l/qm nicht ganz ausgeschlossen", heißt es in der DWD-Vorhersage.

Die Höchsttemperaturen am Tag liegen zwischen 26 und 30 Grad. In Richtung Oder wird es voraussichtlich längere sonnige Abschnitte geben.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Freitag, 16. Juli 2021: Heute wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf einzelne, teils kräftige Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 65 km/h (Bft 8). Unwetterartige Entwicklungen mit Starkregenmengen bis 40 l/qm nicht ganz ausgeschlossen. Richtung Oder auch länger sonnige Abschnitte. Temperaturanstieg auf 26 bis 30 Grad. Schwacher Nordwest- bis Westwind. In der Nacht zum Sonnabend teils stärker bewölkt, teils gering bewölkt. Lokal Schauer, zu Beginn noch einzelne Gewitter. Stellenweise Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperatur zwischen 20 und 16 Grad Schwacher Wind aus Nordwest.

Sonnabend, 17. Juli 2021: Am Sonnabend wechselnd bis stark bewölkt und aufziehende Schauer und Gewitter, ab dem Nachmittag lokal kräftiger ausfallend mit Starkregen, örtlich auch heftigem Starkregen. Im Nordwesten Brandenburgs im Tagesverlauf abnehmende Schauerneigung und zunehmende Auflockerungen, in der Prignitz am Abend heiter. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. Abseits möglicher Gewitter schwacher Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Sonntag nach Südosten abziehende Schauer, anfangs auch Gewitter und vermehrt Auflockerungen. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 17 und 14 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest.

Sonntag, 18. Juli 2021: Am Sonntag Wechsel von Wolken und heiteren Abschnitten, trocken. Am Abend Bewölkungsrückgang. Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, teils wolkig und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 15 bis 12 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Montag, 19. Juli 2021: Am Montag wolkig, mitunter stark bewölkt. Trocken. Höchsttemperaturen um 23 Grad. Meist schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Dienstag wolkig, teils gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 14 bis 10 Grad. Schwacher Westwind.

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse

Ein Mann sitzt in Insul, Rheinland-Pfalz auf einem umgestürzten Betstock. Im Bundesland kamen neun Bewohnende einer Behinderteneinrichtung ums Leben – sie konnten nicht schnell genug gerettet werden. Foto: Boris Roessler / dpa

Rheinland-Pfalz, Altenahr: Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Starkregen führte zu extremen Überschwemmungen. Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Foto: Thomas Frey / dpa

Schweres Gerät der Bundeswehr bei einem Räumeinsatz in Aachen. Foto: Dagmar Roeger / dpa

Ein Regionalzug steht im Bahnhof von Kordel, Rheinland-Pfalz, im Wasser. Bereits am Mittwoch war der Strom ausgefallen, die Bahn blieb liegen. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Aufräumarbeiten in Biersdorf am See, nahe Bitburg. Foto: Sebastian Bozon / AFP



Olaf Scholz ( l-r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich über die Folgen der Überflutungskatastrophe. Foto: Thomas Frey / dpa

Trier: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang steht unter Wasser und wurde komplett notevakuiert. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Das Tief Bernd hat in Deutschland für schwere Überschwemmungen gesorgt, mehrere Menschen sind gestorben. Bilder aus den Krisengebieten. Foto: Marius Becker / dpa

Zerstörung im Ort Schuld, Kreis Ahrweiler: "Sieht aus wie im Krieg". Foto: Bernd Lauter / AFP

Personen werden mit einem Bagger und einem Boot aus einem überfluteten Teil der Stadt Trier gerettet. Foto: Sebastian Schmitt / dpa



Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Eine Katastrophe konnte laut der Feuerwehr im Oberbergischen Kreis abgewendet werden: Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei laut Radio Wuppertal eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat. Foto: Roberto Pfeil/dpa

In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa

Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey/dpa



In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein. Foto: Thomas Frey/dpa

Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa

In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwassereinsatz in Aachen Foto: Ralf Roeger / dmp Press/dpa