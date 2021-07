Wie der Alexanderplatz sicherer werden soll

Berlin. Innensenator Andreas Geisel (SPD) will mit mehr Cafés und Beleuchtung das Sicherheitsgefühl auf dem Alexanderplatz in Mitte erhöhen. „Es muss nicht alles nur von der Polizei geleistet werden“, sagte Geisel am Donnerstagmittag bei einem Rundgang auf dem Platz gemeinsam mit der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. „Es kann auch ganz normale, fröhliche öffentliche Plätze geben, auch dann geht Kriminalität zurück.“

Dabei erwähnte Geisel mehrmals die Filiale einer amerikanischen Kaffeerösterei, die mit Außensitzplätzen für ein angenehmen Aufenthalt auf einem Stück des Platzes sorge. Auch hätten ihn etliche Vorschläge für Umgestaltungsmaßnahmen von Gewerbetreibenden am Platz erreicht. Unter ihnen die Berliner Sparkasse, die Betreiberfirma des Fernsehturms und das Hotel Park Inn.

Neue Beleuchtung für Bahnunterführung am Alex

Auch mit der Bahn sucht Geisel das Gespräch und berichtet von privaten Spaziergängen über den Alexanderplatz, ohne Personenschützer, wie er betonte. „Bei Sonnenschein war das alles in Ordnung, aber bei Einbruch der Dunkelheit änderte sich schnell das Klientel auf dem Platz“, erzählt er. Seine Schlussfolgerung aus dem Erlebnis: „An der Beleuchtung unter der Bahn-Brücke muss dringend etwas geändert werden.“ Die Maßnahmen hätten bislang nicht vollzogen werden können, weil unter anderem die U-Bahnlinie 5 noch gebaut worden sei. Die Umsetzung solle nun im kommenden Jahr erfolgen.

Die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, Franziska Giffey, und Innensenator Geisel statteten auch der Polizeiwache auf dem Alexanderplatz einen Besuch ab und suchten das Gespräch mit den Polizistinnen und Polizisten. Giffey informierte sich ausführlich über die Arbeit der Beamtinnen und Beamten in der Polizeiwache auf dem Alex. Anschließend ging es in Begleitung mehrerer Kontaktbereichsbeamter über den Alexanderplatz in Mitte. Beim gemeinsamen Spaziergang rückte das eigentliche Thema „Städtebauliche Kriminalprävention“ in den Hintergrund. Häufig wurde die Spitzenkandidatin Giffey von den Berlinerinnen und Berlinern erkannt und angesprochen – und jeder Selfie-Wunsch wurde erfüllt.

Alexanderplatz ist ein kriminalitätsbelasteter Ort

Geisel machte am Donnerstagmittag keinen Hehl daraus, dass der Alexanderplatz in Mitte trotz aller Bemühungen in den vergangenen Jahren nach wie vor ein kriminalitätsbelasteter Ort ist. „Wir verzeichnen pandemiebedingt einen Rückgang der Kriminalität, gerade bei den Taschendiebstählen“, sagte Geisel. Das ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass Tausende Menschen auf dem Platz unterwegs seien und es Kriminalität an dem Ort gebe. „Wichtig ist, dass die Polizei mit der Alex-Wache gut sichtbar ist und Bundespolizei, Landespolizei und Ordnungsamt hier zusammenarbeiten.“ Geisel wünscht sich auch eine „soziale Kontrolle“ der jugendlichen Besucher auf dem Platz durch das Jugendamt.

Franziska Giffey betonte einmal mehr, wie wichtig für Berlin die innere und soziale Sicherheit sind. „Viele Berlinerinnen und Berliner haben den Wunsch nach mehr Sicherheit“, sagte sie. „Dafür braucht die Polizei aber auch die Rückendeckung von der Politik.“