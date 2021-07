Rettungskräfte mit Waffe bedroht: SEK-Einsatz

Müncheberg. Spezialkräfte der Polizei haben einen Mann überwältigt, der mit einer Waffe in Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) Rettungssanitäter bedroht hat. Sie alarmierten am Mittwoch die Polizei, die von Beamten des SEK unterstützt wurde, wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von zwei Promille ergeben. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde nach den Angaben eine Luftdruckpistole gefunden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung in Verbindung mit versuchter Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

