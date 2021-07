Fischer freut sich auf größere Kulisse: Test gegen Dresden

Berlin. In Köpenick wird es am Wochenende sicher ein bisschen lauter. Am Samstag (14.05 Uhr) sind beim nächsten Testspiel des Fußball-Erstligisten 1. FC Union Berlin gegen den Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden bis zu 5000 Teilnehmer im Stadion An der Alten Försterei zugelassen. "Ich freue mich für die Leute, dass sie endlich mal wieder ins Stadion können. Es gibt noch kein volles Haus, aber es wird gut gefüllt sein. Es wird nur ein Vorgeschmack sein. Wenn das Stadion voll ist, ist das noch mal eine ganz andere Wucht", sagte Trainer Urs Fischer.

Im ersten Testspiel der Saison-Vorbereitung bei Drittliga-Aufsteiger FC Viktoria 89 Berlin war aus Union-Sicht trotz des 5:2-Erfolges noch nicht alles rund gelaufen. Fischer bemängelte, dass die beiden Gegentore nach zu einfachen Ballverlusten zustande gekommen seien. Alle elf Neuverpflichtungen waren im Einsatz, vier vor dem Wechsel und sieben im zweiten Abschnitt. Die Angreifer Andreas Voglsammer und Kevin Behrens kamen mit zwei Treffern beziehungsweise einem Tor auf Anhieb zu persönlichen Erfolgserlebnissen.

Noch Anpassungsprobleme hatte bei seinem Debüt Polens 22 Jahre alter Nationalverteidiger Tymoteusz Puchacz, der nach seinem verlängerten Urlaub nach der EM-Teilnahme in der Vorwoche zum Team gestoßen war und am Wochenende mit Magenproblemen zu kämpfen hatte. "Wichtig ist, dass er sein erstes Spiel gemacht hat. Da war auch eine gewisse Nervosität mit dabei", meinte Fischer.

Gegen Dresden könnten auch drei Akteure wieder zur Verfügung stehen, die in der Partie bei Viktoria passen mussten. Vizekapitän Marvin Friedrich war leicht erkrankt. Angreifer Suleiman Abdullahi wurde geschont. Offensivmann Leon Dajaku hatte einen privaten Termin. Fest steht, dass Torwart Andreas Luthe das Gehäuse hüten wird. Gegen Viktoria bekam Ersatzkeeper Jakob Busk 90 Minuten Spielpraxis.

