Bus von rechts auf Parkstreifen überholt: Schwerverletzte

Berlin. Bei dem Versuch, einen Bus rechts auf einem Parkstreifen zu überholen, ist ein 65-Jähriger in Berlin mit seinem Auto in einen anderen Wagen gekracht. Der Fahrer und eine 37-jährige Frau im zweiten Wagen wurden schwer verletzt. Der Mann war am Mittwochnachmittag auf der Bernauer Straße in Richtung Maienwerderweg unterwegs. Er prallte bei dem Überholversuch laut Zeugen gegen das geparkte Fahrzeug der 37-Jährigen und schob es in ein Gebüsch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Daraufhin schleuderte der Wagen des 65-Jährigen gegen den Bus und im Anschluss gegen einen Baum.

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie und der Unfallfahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

