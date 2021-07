Wetter Berlin Gewitter und Sturmböen möglich

Auch in der Hauptstadt-Region sind am Donnerstag lokale Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich. Das Wetter bleibt turbulent.

In Berlin und Brandenburg sind am Donnerstag Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Berlin. Während sich die Unwetter-Lage im Westen Deutschlands dramatisch zugespitzt hat, startet der Vormittag in Berlin und Brandenburg zunächst trocken und freundlich. Doch auch in der Hauptstadt-Region sind am Donnerstag lokale Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern möglich. Lokale Gewitter seien „eng begrenzt mit zum Teil heftigem Starkregen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit“ zu erwarten, wie es vom DWD weiter hieß. Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad.

Erst in der Nacht zu Mittwoch war eine Gewitterfront über Berlin gezogen. Dabei war auch ein Blitz in den Fernsehturm eingeschlagen. Bei Twitter kursierten kurz darauf eindrückliche Videos des Blitz-Einschlags. Für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr blieb die Nacht allerdings ruhig, zu witterungsbedingten Einsätzen kam es nicht.

Crazy electrical storm in Berlin right now. Lightning appears to strike the Fernsehturm. I can’t believe I captured this! ⚡️😮 pic.twitter.com/sblnWPjw6n — Jenni Graham (@_JenniGraham) July 13, 2021

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 15. Juli 2021: Am Vormittag zunächst stark bewölkt, in der Prignitz gebietsweise heiter, allenfalls vereinzelt leichter Regen. Im Tagesverlauf Wechsel von Quellwolken und etwas Sonnenschein, ab dem Nachmittag örtlich Schauer. Lokal Gewitter, eng begrenzt mit zum Teil unwetterartigem Starkregen zwischen 15 und 40 l/qm in kurzer Zeit, meist kleinkörnigem Hagel und Sturmböen bis 85 km/h (Bft 8-9). Am Abend mitunter größere Auflockerungen. Höchstwerte 25 bis 28 Grad. Abseits der Gewitter schwacher Wind. In der Nacht zum Freitag wechselnd, teils gering bewölkt. Vereinzelt noch Schauer und Gewitter, nachlassend. Im Verlauf gebietsweise Bildung von Dunst oder Nebel. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwachwindig.

Freitag, 16. Juli 2021: Am Freitag neben Wolken zeitweise heitere Abschnitte, in den östlichen Landesteilen am meisten Sonnenschein. Im Tagesverlauf örtlich Schauer und ab dem Nachmittag einzelne kräftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen, zudem Unwettergefahr durch Starkregen. Temperaturanstieg auf 27 bis 30 Grad. Schwacher Nordwest- bis Westwind. In der Nacht zum Sonnabend wolkig, teils gering bewölkt. Lokal Schauer, zu Beginn noch einzelne Gewitter. Stellenweise Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperatur zwischen 20 und 16 Grad Schwacher Wind aus Nordwest.

Sonnabend, 17. Juli 2021: Am Sonnabend wechselnd bis stark bewölkt. Stellenweise Schauer, ab dem Nachmittag lokal kräftiger ausfallend, zudem einzelne Gewitter. Im Nordwesten Brandenburgs abnehmende Schauerneigung und zunehmende Auflockerungen, in der Prignitz am Abend heiter. Höchstwerte zwischen 27 und 30 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Sonntag vermehrt Auflockerungen und zunehmend niederschlagsfrei. Vor allem im Südosten Brandenburgs zunächst noch wolkig bis stark bewölkt und stellenweise Schauer oder Gewitter, nachlassend. Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest.

Sonntag, 18. Juli 2021: Am Sonntag Wechsel von Wolken und heiteren Abschnitten, trocken. Am Abend Bewölkungsrückgang. Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, teils wolkig und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Die Vorhersage des Wetterdienstes lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.