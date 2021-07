CSD: Mehr Politik, weniger Party

Berlin. Weniger Party, dafür mehr politische Aussagekraft – die Veranstalter der Parade zum Christopher Street Day (CSD) legen ihren Fokus in diesem Jahr auf eine reine Demonstration mit vielen Wortbeiträgen und weniger Musik. „Der CSD soll inhaltlich mehr eine Bühne sein und nicht nur eine Bühne haben", sagte Patrick Ehrhardt aus dem Vorstand des Berliner CSD am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms im Admiralspalast in Berlin-Mitte. Stattfinden soll die „Politdemonstration“ am Sonnabend, 24. Juli. Unter dem Motto „Save our community – Save your pride“ erwarten die Organisatoren rund 20.000 Menschen, die für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transpersonen durch die Innenstadt ziehen.

Man wolle damit auch ein deutliches Zeichen gegen die zunehmende Gewalt gegen Menschen aus der LSBTQ-Szene setzen. Waren es im Jahr 2018 noch 230 angezeigte Fälle, ist die Zahl im vergangenen Jahr auf 430 angestiegen. „Wir sind nicht nur laut, bunt und schrill, wir sehen die Probleme und ganz viele eben noch nicht“, sagte Ulli Pridat, ebenfalls aus dem CSD-Vorstand. „Die müssen von unseren Anliegen erfahren.“ 32 Forderungen habe man in den vergangenen Monaten ausgearbeitet, die man in mehr als einer Woche auf die Straßen tragen möchte. Darunter etwa die Forderung nach Aufklärung aller Straftaten gegen Menschen aus der LSBTQ-Szene. Zudem sollen in den zwölf Berliner Bezirken Ansprechpersonen eingestellt werden. Allerdings adressiere man nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft und Verbände. So sei eine Forderung auch mehr Diversität in der Literatur und in Lehrmaterialien.

CSD gilt als Höhepunkt des Berliner Pride Month’s

Die Geschichte des Christopher Street Day geht auf die Ereignisse vom 28. Juni 1969 zurück. Damals stürmten Polizisten in New York die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen die Willkür aus. Bis auf vergangenes Jahr hatte der CSD in den Vorjahren als Parade Hunderttausende Menschen auf die Straßen gelockt. Der CSD am 24. Juli ist dabei der Höhepunkt des Berliner Pride Month’s, so Pridat. Den Auftakt bildete die Stern-Demo des CSD Berlin am 26. Juni. Damals machten mehrere tausend Menschen mit Regenbogenflaggen und Aktionen auf die LGBT-Community aufmerksam.

In diesem Jahr soll der Demonstrationszug von Osten nach Westen ziehen.

Foto: Babette Ackermann Reiche / BM Grafik Infografik

In dieser Stadt ist der CSD aber auch eine der ersten genehmigten Großveranstaltungen im Pandemie-Jahr 2021. Das bringe auch viel Verantwortung mit sich, so die Veranstalter. „Wir wollen eine devotere Haltung in Bezug auf die Pandemie einnehmen“, sagte Frank Sperling, ebenfalls aus dem CSD-Vorstand. Daher soll eben die große Party während der Parade ausbleiben. Deshalb habe man die Anzahl der Trucks, die auf der Veranstaltung mitfahren sollen, stark verringert. Waren es im Jahr 2019 noch fast 80, sind es in diesem Jahr lediglich fünf, die auch alle vom Verein gestellt werden. Vor zwei Jahren hatte die Musik der Trucks mehr als eine Millionen Menschen von den Straßen angelockt. Damit das in diesem Jahr nicht passiert, sollen rund 35 Rednerinnen und Redner auftreten, die Musik soll während der Übergangsphasen der Beiträge nur einen kleinen Teil der Demonstration einnehmen.

CSD: Route in diesem Jahr von Osten nach Westen

Dennoch dürfte bei den erwarteten 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Durchsetzung der Corona-Regeln eine Herausforderung für die Veranstalter sein. Nach wie vor gelte sowohl eine Maskenpflicht wie auch die Einhaltung des Mindestabstandes. Laut Pridat sollen zahlreiche Freiwillige als „Litfaßsäulen“ fungieren, die die Regeln und Aufforderungen zu ihrer Einhaltung auf ihre pinken T-Shirts gedruckt haben. Darüber hinaus „sind separate Sicherheitspersonen eingeteilt, um einzuschreiten, sofern keine Handlung auf Anweisung erfolgt“. „Zusätzlich weisen wir noch mit regelmäßigen Durchsagen auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hin“, so Nasser EL-Ahmad vom CSD-Verein. Die Durchsagen seien auf Deutsch und auf Englisch. Eine Auflösung der Veranstaltung wegen der Nicht-Einhaltung der Corona-Regeln wolle man um jeden Preis vermeiden.

Auch bei der Strecke wird in diesem Jahr vieles anders. Statt wie von Westen in Richtung Brandenburger Tor, sollen die Demonstrierenden in diesem Jahr von Osten nach Westen ziehen. Zum Start des CSD wird der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) eine Rede halten. Anschließend starten die Demonstrierenden gegen zwölf Uhr auf der Leipziger Straße zwischen der Axel-Springer- und Charlottenstraße. Von dort soll es vorbei am Bundesrat und dem Brandenburger Tor, dann durch den Tiergarten gehen. Am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen soll ein Kranz niedergelegt werden. Von dort aus geht es von der Siegessäule südwärts nach Schöneberg.

Ende des CSD ohne Abschlusskundgebung

Das Ende der Parade ist für Mitternacht an der Urania vorgesehen. Pandemiebedingt wird es dort keine Abschlusskundgebung geben, so Pridat. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen dann in den Regenbogenkiez geleitet werden. Dort werden von der Polizei bereits am Vortag sogenannte Ruhezonen eingerichtet, etwa auf der Fuggerstraße. Sie sollen die Ansammlung am Ende entzerren, aber auch Menschen in die Gastronomien einladen. Laut Sperling ist das auch ein Beitrag an die Wirte, die durch die Pandemie stark betroffen waren. Die Veranstalter wollen in diesen Bereich auch ausreichend Toiletten aufstellen.