Neue Gewitter in Berlin und Brandenburg möglich

Es bleibt schwülwarm in der Region. In Brandenburg besteht Unwettergefahr durch Starkregen.

Auch in Berlin und Brandenburg kann es in den kommenden Tagen weiter gewittern. Schauer und Gewitter ziehen aber vor allem in den Süden und Südwesten Deutschlands weiter.

Berlin. Es bleibt wechselhaft in Berlin und Brandenburg. In den nächsten Tagen kann es immer wieder zu Schauern und örtlichen Gewittern kommen. Am Tag muss mit Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius gerechnet werden. Bereits in der Nacht zu Mittwoch zogen Blitze und Regen über Berlin. Grund dafür ist ein Tief, das warme und feuchte Luft nach Deutschland bringt. Die Berliner Feuerwehr meldete jedoch kaum wetterbedingte Einsätze. Nach Mitternacht hatten die meisten Schauer nachgelassen.

Zunächst waren aber einige spektakuläre Blitze über die Stadt niedergegangen. Fotos und Videos zeigen wie ein Blitz in die Spitze des Berliner Fernsehturms auf dem Alexanderplatz einschlägt. Ein wiederkehrendes Phänomen, da der Turm mit 368 Metern das höchste Gebäude der Stadt ist. Blitze schlagen häufiger in hoch gelegenen Bereichen ein.

Bereits 1900 Blitze über Berlin gezählt

Im Jahr 2019 wurden laut des Blitz-Informationsdienstes von Siemens insgesamt 329.000 Blitze in Deutschland gezählt. Berlin belegte mit 1900 Blitzen Platz zwei unter den Bundesländern.

Am Mittwoch wechselten sich Sonne und Wolken ab. Begann der Tag mit 22 Grad noch angenehm mild sollen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad steigen. Es bleibt meist trocken. In der Uckermark und der Niederlausitz sind aber weitere Gewitter und Schauer möglich. Besonders am Nachmittag besteht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lokal Unwettergefahr durch Starkregen mit bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch Hagel und Sturmböen bis 60 Kilometer pro Stunde sind möglich.

Donnerstag bleibt es in Berlin mit bis zu 28 Grad heiß

Die Nacht zum Donnerstag soll laut DWD in Berlin und Brandenburg dann überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Der Tag selbst starte heiter, mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben mit 28 Grad weiterhin sommerlich warm. Örtliche Gewitter sind jedoch auch in den kommenden Tagen weiter möglich.

Ganz ähnlich sieht der Freitag aus. Am Morgen wechseln sich Quellwolken und Sonne ab. Im Tagesverlauf sind dann wieder lokale Schauer möglich, ab dem Nachmittag kann es vereinzelt gewittern. Meist soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad.

Regen lässt Flusspegel ansteigen

Der Niederschlag der vergangenen Tage und Wochen hat vor allem in Brandenburg dazu beigetragen, die Wasserpegel der Flüsse wieder leicht ansteigen zu lassen. Entspannung brachte der Regen etwa bei der Niedrigwassersituation von Spree und Schwarzer Elster, die in den vergangenen Jahren wiederholt zu wenig Wasser geführt hatten. Laut Umweltministerium sei die Gefahr aber noch nicht gebannt. „Heiße Tage machen sich dabei durch einen schnellen Abflussrückgang bemerkbar“, hieß es.

Neben heißen Tagen zeichnete sich der diesjährige Sommer also auch durch längere Regenphasen aus. Vor allem im Norden Brandenburgs regnete es nach einem trockenen Juni seit Monatsende und den ersten Juliwochen stark. Die Wetterstation Angermünde in der Uckermark zählte Anfang Juli nach viel Regen laut dem Landesamt für Umwelt mit 169 Litern pro Quadratmeter zu den „Spitzenreitern“ im Norden. Das entsprach fast dem dreifachen Normalwert für den Monat Juni, der bei 59 Litern pro Quadratmeter liegt. Das hatte jedoch auch Überschwemmungen und Erdrutsche, umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller zur Folge.

Starke Gewitter in Westen und Süden Deutschlands erwartet

Deutschlandweit hält die Regenphase auch in den nächsten Tagen weiter an. Schwere Gewitter und Starkregen wurden bereits am Mittwoch vor allem in der Nordhälfte erwartet, im Tagesverlauf auch im Norden und Westen sowie Teilen der westlichen Mitte.

Während Gewitter in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen nur vereinzelt zu erwarten sind, steigt die Gewittertätigkeit in anderen Regionen Deutschlands. In Baden-Württemberg, Nordrhein Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie im äußersten Westen und Südwesten von Hessen ist bis in den Donnerstag mit teils extremem Dauerregen zu rechnen. Gebietsweise sind zwischen 50 bis zu 150 Liter pro Quadratmeter möglich.