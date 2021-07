Siri Svegler erlebt ihre Musik mit neuer Magie

Berlin. Siri Svegler (41) darf endlich wieder singen. Die gebürtige Schwedin ist Singer-Songwriterin, lebt seit 2008 in Berlin und war kürzlich das erste Mal seit Spätsommer letzten Jahres wieder auf Tournee. „Wir haben ein paar Termine in Magdeburg, Hamburg und Berlin gespielt. Das war eine ganz neue Erfahrung.“

Svegler nahm ihren Auftritt achtsamer wahr als vor dem Lockdown und ging mit einer neuen Offenheit und Sensibilität an den Gig ran. „Das liegt sicher an der langen Pause. Ich stand auf der Bühne und merkte auf einmal, wie sehr ich das vermisst habe und wie schön es ist, einen Raum für musikalische Begegnungen zu haben.“ Die Verbindung zu ihrem Publikum sei eine ganz neue gewesen. Das Feedback, das Svegler nach ihren Auftritten bekam, habe sich viel freudiger und enthusiastischer als vor den Lockdowns angefühlt.

„Die letzten anderthalb Jahre haben mich sehr geprägt. Vor Covid habe ich ein Studium zur Tonmeisterin angefangen.“ Die Zeit während der Lockdowns habe ihr geholfen, sich auf ihre Ausbildung zu konzentrieren. Sie habe üben können und weitere Songs geschrieben. Außerdem veröffentlichte sie weitere Musik, arbeitete mit einem DJ in Portugal zusammen. „Dank der modernen Technik war es möglich, trotz der Zusammenarbeit auch Abstand zu halten.“ Um in dieser Zeit finanziell zu überleben, nutzte sie die Förderangebote des Staates. Von den Streaming-Einnahmen ihrer drei Alben kann sie nicht leben.

Svegler ist zwar viel weniger unterwegs gewesen während der Pandemie, dafür freut sie sich auf die kommenden Konzerte in diesem Sommer. Zuerst möchte sie aber ihr Studium beenden. Nebenbei arbeitet sie außerdem an ihrem vierten Studioalbum. „Nach dem Studium werde ich mich wieder auf die Musik konzentrieren. Auf jeden Fall möchte ich auf Tour gehen. Ich freue mich jetzt mehr als früher.” Sie habe eine neue Magie in ihrer Musik und den Konzerten gefunden – und die helfe auch gegen das Lampenfieber.