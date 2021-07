Wolf Biermanns Archiv und Tagebücher nun in Staatsbibliothek

Berlin. Der Liedermacher Wolf Biermann hat sein Archiv und seine Tagebücher der Berliner Staatsbibliothek übergeben. Das umfassende Material wurde am Dienstag während einer Feierstunde in Berlin offiziell in den Bestand aufgenommen. Die Staatsbibliothek hatte das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher des 84-Jährigen mit Hilfe des Bundes sowie der Kulturstiftung der Länder erworben.

Biermanns Werk umfasst 24 Alben und mehr als 40 Publikationen von Gedichten, Übersetzungen, Nachdichtungen, Essays, Noten und Hörbüchern. Das Archiv, nach Angaben vom Dienstag "in sehr gut geordnetem Zustand", kam in rund 100 großen Kisten nach Berlin: Manuskripte, Noten, Korrespondenzen, Fotosammlung, Tonarchiv, Filmarchiv, Plakatsammlung, Kritiken oder zeithistorische Dokumente der Linken in Ost und West. Enthalten ist auch der Nachlass der Eltern Biermanns. Biermann führte seit seinem 17. Lebensjahr Tagebücher, in mehr als 200 Büchern entstand so eine Chronik seiner Zeit.

Biermann spiegele mit seinem Werk wie kein anderer Zerrissenheit und Vereinigung Deutschlands wider, hieß es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek gehört. Der in Hamburg geborene Künstler war 1953 in die DDR gezogen und lebte in Ost-Berlin. Dauerhafte Auseinandersetzungen mit Staat und Partei gipfelten 1976 in seiner Ausbürgerung, die in Ost und West einen Sturm der Entrüstung auslöste. Biermann lebt mit seiner Frau Pamela in Hamburg, ist aber weiter eng verbunden mit Berlin und denkt nach eigenen Worten immer wieder über eine Rückkehr nach.

