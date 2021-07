Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Gesundheit Corona-Inzidenz in Brandenburg steigt weiter: 16 neue Fälle

Potsdam. Der allmähliche Anstieg neuer Fälle von Corona-Ansteckungen setzt sich in Brandenburg weiter fort. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg landesweit auf 4,0, nach 3,7 am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag berichtete. Innerhalb eines Tages kamen 16 neue Fälle hinzu. Vor einer Woche waren es acht neue Erkrankungen innerhalb eines Tages und die Sieben-Tage-Inzidenz lag landesweit bei 2,4. Den landesweit höchsten Inzidenzwert hat weiterhin der Landkreis Elbe-Elster mit 11,8.

Brandenburg hatte die Corona-Umgangsverordnung am Freitag bis Ende Juli verlängert. Im Freien gilt keine Maskenpflicht mehr und bei einer stabilen Inzidenz unter 20 sind keine negativen Tests notwendig.

Nach Angaben des Ministeriums werden aktuell 15 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt. Davon sind sechs Patienten auf Intensivstationen, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-364523/2