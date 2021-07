Fünf Verletzte bei Unfall mit Polizeifahrzeug

Berlin. Beim Zusammenstoß eines Polizeifahrzeuges mit einem Kastenwagen sind am Montag in Berlin fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Noch nicht geklärt war nach Angaben der Polizei zunächst, ob das Einsatzfahrzeug mit Sonderrechten - also mit Blaulicht - unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Wagen an der Kreuzung Seestraße/Dohnagestell im Stadtteil Wedding von dem links abbiegenden Kastenwagen seitlich erfasst. Das Polizeifahrzeug landete bei dem Zusammenstoß auf dem Dach.

Die Polizistin am Steuer und ihr Kollege auf dem Beifahrersitz sowie der Fahrer des Kastenwagens mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen im Polizeiwagen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

