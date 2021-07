Konzert: Beatsteaks live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Beatsteaks spielen am 1. und 2. Juli 2022 zwei Open-Air-Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzerte: Die Beatsteaks spielen am 1. und 2. Juli 2022 zwei Open-Air-Shows in Berlin.

Parkbühne Wuhlheide Beatsteaks live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Genug gewartet: Die Beatsteaks entern 2022 wieder die Bühnen der Republik und machen für zwei Open-Air-Konzerte gleich zwei Mal Halt in Berlin. Im Gepäck haben Arnim Teutoburg-Weiß, Bernd Kurtzke, Peter Baumann, Thomas Götz und Torsten Scholz Songs aus ihrem aktuellen Album „Yours“ – und natürlich einige ihrer größten Hits wie „Hand in Hand”, „I Don’t Care As Long As You Sing“ und “Hello Joe”.

Im Dezember 2020 veröffentlichte die Band die EP "In the Presence of" mit sechs Coversongs, die ursprünglich von Sängerinnen interpretiert wurden. Die Beatsteaks coverten unter anderem Titel von Hildegard Knef, Ideal und Portishead.

Wo werden die Beatsteaks in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert der Beatsteaks findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Beatsteaks am 1. Juli in der Parkbühne Wuhlheide sind noch Karten (ab 55 Euro zzgl. Gebühren) erhältlich. Das Konzert am 2. Juli ist ausverkauft.

Der Vorverkauf für die Shows in der Berliner Wuhlheide startet am Montag (17. Mai) um 12 Uhr. Tickets gibt es exklusiv auf der Bandwebseite. Die Beatsteaks verkaufen personalisierte „Print At Home“-Tickets – diese sind nur gültig in Verbindung mit dem Personalausweis.

Wann geht es los?

Der Einlass startet an beiden Konzerttagen Freitag und Sonnabend (1. und 2. Juli) jeweils gegen 17.30 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.00 Uhr.

Foto: picture alliance / Jazzarchiv / picture alliance / Jazzarchiv/Jazz Archiv Hamburg

Welche Songs werden die Beatsteaks in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem letzten Auftritt im österreichischen Saalbach:

As I Please Yours Hello Joe Hand in Hand Automatic Milk & Honey She Was Great Frieda und die Bomben Jane Became Insane Break Down I Want to Break Free Cut Off the Top Hey Du Gentleman of the Year I Do Let Me In I Don't Care as Long as You Sing

Zugabe:

Summer 40 Degrees Sabotage

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Die Parkbühne Wuhlheide hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Können die Tickets auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden?

Die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf beinhalten in der Regel den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC) ab zwei Stunden vor Einlass bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Eine Ausnahme bilden die „Print@Home-Tickets“, die nicht personalisiert sind.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Beatsteaks live in Berlin, Freitag und Sonnabend, 1. und 2. Juli 2022, Einlass jeweils ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils 20:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin