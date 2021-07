Konzert: Angelo Kelly live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Angelo Kelly spielt am 11. Dezember 2021 ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Angelo Kelly spielt am 11. Dezember in Berlin

Mercedes-Benz Arena Angelo Kelly live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Angelo Kelly & Family bringen ein irisches Weihnachten nach Berlin: Nach dem großen Comeback der Kelly Family, dem Nummer-1-Album "We Got Love" und reihenweise ausverkauften Konzerten konzentriert sich Angelo Kelly wieder ganz auf die Musik mit seiner eigenen Familie. Am 11. Dezember 2021 werden Angelo Kelly & Family im Rahmen ihrer "Irish Christmas Tour" ein exklusives Konzert in Berlin spielen.

Angelo Kelly wurde einst als jüngster Sohn der legendären Kelly Family weltweit bekannt. Heute tourt er mit seiner Frau und fünf Kindern durch ganz Deutschland. Das Album "Irish Heart" erreichte Platz zwei in den Charts und aufgrund der letzten erfolgreichen Tour, kehren sie mit der "Irish Christmas" Tour zurück. Neben traditionellen Weihnachtsliedern wie "Silent Night" oder "Joy of the World" wird die Familie auch moderne Klassiker wie "White Christmas" präsentieren.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 19. Dezember 2020 geplant. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 11. Dezember 2021.

Der Veranstalter wandte sich 2021 an die Fans: "Für den Künstler und auch für uns als Veranstalter haben die Gesundheit, das Wohlergehen unseres Publikums und aller Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne absolute Priorität. Aus diesem Grund, aber auch um allen eine Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch zu gewährleisten, wird die Tournee von Angelo Kelly & Family nach 2021 verschoben.."

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Angelo Kelly in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 48,50 Euro). Premium-Tickets sind ab 89 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (11. Dezember 2021) gegen 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr.

Foto: Sebastian Willnow / dpa

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Angelo Kelly live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 11. Dezember 2021, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.