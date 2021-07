Konzert: Kontra K live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Kontra K spielt am 8. und 9. Dezember 2021 zwei Konzerte in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzerte: Der Rapper Kontra K spielt am 8. und am 9. Dezember in Berlin

Mercedes-Benz Arena Kontra K live in Berlin 2021 - Was Fans wissen müssen

Rap-Ikone Kontra K kommt am 8. und 9. Dezember 2021 mit seiner Tour „Der Sonne entgegen“ für zwei Auftritte nach Berlin. Bei seinem Heimspiel können sich die Fans des Berliner Rappers auf eine mitreißende Live-Show freuen. Zuletzt musste Kontra K sein geplantes Geburtstagskonzert am 3. Juli 2020 in der Parkbühne Wuhlheide wegen der Corona-Pandemie absagen.

Der Rapper wandte sich deswegen an seine Fans: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich es liebe, live zu spielen. Für mich ist das keine Selbstverständlichkeit und ich bin dankbar für jeden einzelnen, der das möglich macht. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu gehen. 2021 wird Vollmond in den Arenen!".

Wo wird Kontra K auftreten?

Kontra K wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für die beiden Berlin-Konzerte von Kontra K in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 45,70 Euro). Premium-Tickets sind ab 89 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet bei beiden Konzerten am Mittwoch und Donnerstag (8. und 9. Dezember 2021) gegen 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt jeweils gegen 20.00 Uhr.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Kontra K live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. Dezember 2021, Einlass jeweils gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.