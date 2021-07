Brände Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand in Gumtow

Gumtow. Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Gumtow (Kreis Prignitz) leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht.

