Wohnungsmarkt Nach Mietendeckel-Aus: Mieten in Berlin steigen deutlich

Wohnhäuser in Berlin Mitte – nachdem Gerichte den Berliner Mietendeckel im April gekippt haben, sind die Angebotsmieten bereits um 20 Cent gestiegen.

Mietkompass von Immowelt: Angebotsmieten stabilisieren sich in München und sinken in Frankfurt – in Berlin dagegen steigen sie.