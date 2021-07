Volltrunkene Autofahrerin mit siebenjährigem Kind unterwegs

Templin. Die Polizei hat in Templin (Uckermark) eine Autofahrerin erwischt, die volltrunken mit ihrem sieben Jahre alten Kind unterwegs war. Vor der Kontrolle habe die 25-Jährige am Donnerstag an einer Tankstelle Alkohol gekauft, teilte dien Polizei am Freitag mit. Die Beamten stellten demnach einen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 2,2 Promille ergeben, hieß es. Die Frau wurde zur Blutabnahme in ein Krankenhaus und anschließend mit ihrem Kind zu einer Verwandten gebracht. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die junge Frau erhielt eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-321433/3