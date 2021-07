Radfahrer erleben Kopfhörer-Konzerte auf Tempelhofer Feld

Berlin. Radfahrer versammeln sich auf dem ehemaligen Tempelhofer Flughafen in Berlin, mit Kopfhörern lauschen sie dem Gesang der Sängerin Giorgia May. Sie sitzt auf einem Lastenanhänger und wird gezogen. Der Veranstalter Hayco Baag hatte diese Idee in der Pandemiezeit: "Ich habe nach einem coronakonformen Konzept gesucht, wie man der Kulturszene etwas unter die Arme greifen könnte." Der Veranstaltungskaufmann bietet seit 2013 Kopfhörerveranstaltungen an, nun auch auf dem Fahrrad. Stattfinden sollen solche Konzerte mit wechselnden Künstlern nun jeden Sonntagabend, wenn das Wetter passt.

Musikveranstaltungen mit Kopfhörern werden schon seit geraumer Zeit in verschiedenen Städten und zu unterschiedlichen Anlässen weltweit angeboten. Die Idee, diese Veranstaltungen aber auf Fahrrädern stattfinden zu lassen, sei wahrscheinlich eine neue: "Ich habe von solchen Fahrradshows in anderen Städten bisher noch nichts gehört. Berlin liegt da offenbar ganz weit vorne", sagte Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV).

Baag bietet die Konzerte auf Spendenbasis an und hofft, seine Idee in Zukunft noch ausweiten zu können. Die rollenden Konzerte sollen dann mit einer ganzen Band und in mehreren Städten stattfinden. "Leider kann da halt nicht jede Stadt einen ungenutzten Flughafen anbieten."

