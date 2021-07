Berlin wagt den Party-Sommer

Berlin rüstet sich für den Party-Sommer im Freien. Unter dem Motto „Draußenstadt“ stellen die Bezirke 13 Flächen zur Verfügung, auf denen ab August Kultur- und Tanzevents stattfinden sollen. Die Veranstalter erhalten für die Anmeldung und die Durchführung Unterstützung von der Club-Commission. Der Senat hat dafür sieben Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

550 Anträge für Konzerte, Partys, Tanzveranstaltungen und Lesungen sind laut Kulturverwaltung eingegangen, bis zum 22. Juli entscheidet eine Jury darüber, welche Veranstalter zum Zuge kommen. „Am 1. August geht es dann los“, sagt der Sprecher der Kulturverwaltung, Daniel Bartsch. Die Kulturverwaltung geht davon aus, dass rund 50 Veranstaltungen in den kommenden Wochen auf den Flächen stattfinden werden, manche sind für mehrere Tage ausgelegt.

Auf 20 weiteren Flächen in der ganzen Stadt können weitere Kulturevents stattfinden, hier allerdings ohne Unterstützung des Senats und der Clubcommission. Im Frühjahr hatte die Kulturverwaltung die Bezirke aufgefordert, geeignete Flächen für die Ereignisse unter freiem Himmel zu benennen.

Die Kulturverwaltung legt Wert auf eine möglichst große Bandbreite der angebotenen Veranstaltungen. „Es geht also ausdrücklich nicht nur um Raves oder Partys – mithin ist das Programm also keines, das ausdrücklich als Antwort auf, beispielsweise, die illegalen Raves in öffentlichen Parks zu verstehen ist“, sagt Bartsch. „Vielmehr geht es darum, der Kulturbranche, die in ihrer Vielfalt und Gänze unter den pandemiebedingten Einschränkungen zu leiden hatte, wieder Auftritte, öffentliche Präsentationen und Angebote zu ermöglichen – und dem Publikum wieder Kulturgenuss in jeder Form zu ermöglichen.“ Mit den anhaltend niedrigen Inzidenzen in der Stadt (derzeit 6,2) hat der Senat die Beschränkungen für Veranstaltungen im Freien weitgehend gelockert. Erst ab 500 Teilnehmern besteht eine Testpflicht. Mit der „Draußenstadt“ soll das vielfältige Kulturleben in der Stadt wieder entfacht werden. Die Clubszene soll dadurch eine – finanzielle – Stütze für den Neustart erhalten. Sie hat unter den Beschränkungen der Pandemie besonders hart gelitten. Bis heute dürfen sie keine Parties in geschlossenen Räumen anbieten. Viele Clubs kämpfen trotz der Corona-Hilfen von Bund und Land ums Überleben.

Vom Strandbad Plötzensee bis zu den Tamara-Danz-Höfen

Die Flächen sind unterteilt in Orte, an denen laut gefeiert werden kann, und solche, die eher für leise Veranstaltungen, wie Lesungen und Ausstellungen, geeignet sind. Darunter sind etablierte Orte, wie das Strandbad Plötzensee und das Revier in Treptow, aber auch Brachflächen, wie der Parkplatz an den Tamara-Danz-Höfen in Friedrichshain oder an der Landsberger Allee/Ecke Siegfriedstraße in Lichtenberg.

Die Clubcommission hat die Flächen in den vergangenen vier Monaten zusammengestellt und Mietverträge mit den Eigentümern geschlossen. „Für jede Fläche gibt es eigene Teams, die sich um Absperrungen, Toiletten, Bühnen und Schallschutzgutachten kümmern“, sagt Johannes Grüß von der Clubcommission. Die Teams entscheiden auch darüber, welche Veranstaltung für ihre Location geeignet ist. Pro Wochenende sollen zwei bis drei Veranstaltungen stattfinden. Für Events auf nicht betreuten Flächen erhalten die Bezirke je 100.000 Euro. Viele Bezirke haben bereits Planungen für ihr Programm vorgestellt. Die Open-Air-Veranstaltungen sind bis zum Ende des Jahres vorbereitet. „Wir haben bereits Anfragen für September und Oktober“, sagt Projektleiter Grüß.

Aber nicht nur die Clubcommission plant, die Partyszene in der Stadt zu unterstützen. Das Rote Kreuz will im Impfzentrum an der Arena in diesem Sommer eine „Lange Nacht des Impfens“ veranstalten - mit Konzerten, DJs und Lounge-Atmosphäre, um jüngere Menschen zum Impfen gegen Corona zu animieren und so die Impfbereitschaft hochzuhalten.