Behörden raten vom Baden im Flughafensee ab

Berlin. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) hat vor dem Baden im Flughafensee in Berlin-Tegel abgeraten. Aufgrund aktueller Hinweise auf Schmutzeinträge durch den Starkregen der vergangenen Tage wurde der See als Gelb eingestuft, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Mit einer Verschmutzung nach Starkregen sei demnach auch am Großen Glienicker See und am Halensee zu rechnen. Durch die Zuflüsse von Spree und Havel aus dem Berliner Stadtgebiet bestünden zudem im Bereich der Unterhavel besondere Schmutzrisiken.

Die Wasserqualität an den einzelnen Badestellen kann unter www.badegewaesser-berlin.de nachgeschaut werden. Die Unterhavel wird den Angaben nach täglich geprüft, alle anderen Gewässer in der Regel alle 14 Tage. Die Badestellen am Großen Glienicker See, dem Halensee und der Unterhavel leuchteten am Donnerstag zwar zunächst noch Grün. Es sei trotzdem sinnvoll, beim Badengehen mit kleinen Kindern nach Starkregen generell drei bis vier Tage zu warten, sagte eine Sprecherin des Lageso.

Das Lageso warnte zudem vor dem kurzzeitigen Auftreten von Zerkarien in zu warmen Gewässern. Die Larven von kleinen Saugwürmern sind Verursacher der sogenannten Badedermatitis, sie verursachen einen juckender Hautausschlag und Quaddeln. Mit dem Vorkommen von Zerkarien könne laut Lageso vor allem in folgenden Badegewässern gerechnet werden: Schlachtensee, Krumme Lanke, Jungfernheideteich, Großer und Kleiner Müggelsee, Halensee, Unterhavel (Große Steinlanke), Großer Wannsee.

