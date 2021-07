Neukölln lässt Zaun durch Remmo-Grundstück ziehen

Berlin. Am Donnerstagmorgen bekam die polizeibekannte Familie Remmo in Neukölln erneut Besuch von der Polizei. Gegen 6 Uhr früh stürmten 75 Einsatzkräfte auf das Grundstück in Rudow. Unter ihnen auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK), da die Ermittler scharfe Schusswaffen in dem Wohnhaus vermuteten.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ging es bei dem Einsatz am Donnerstagmorgen um eine Bedrohung mit einer möglicherweise scharfen Schusswaffe zwischen einzelnen Familienmitgliedern. Der Vorfall soll sich laut Polizei im März dieses Jahres zugetragen haben. Gegen 9.20 Uhr waren Polizisten noch immer im Inneren des Hauses mit der Durchsuchung beschäftigt, während sich das Clan-Oberhaupt Issa Remmo im Garten zeigte.

Razzia bei Remmo-Clan: Polizei beschützt Zaunbauer

„Neben der Durchsuchung waren wir auch in Amtshilfe für das Bezirksamt Neukölln im Einsatz“, sagte eine Polizeisprecherin. „Auf dem Grundstück soll eine Firma einen Zaun errichten, bei diesem Vorhaben unterstützen wir den Bezirk Neukölln.“ Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Eine Hälfte des Doppelgrundstücks der Großfamilie sollte mit einem Zaun abgetrennt werden. Zeugen beobachteten, wie die Bauarbeiter unter Polizeischutz die Zaunelemente auf das Grundstück trugen und dort errichteten. Offenbar aus Angst vor Repressalien hatte die Zaunbaufirma die Kennzeichen ihrer Fahrzeuge überklebt.

Die denkmalgeschützte Villa, in der Familienoberhaupt Issa Remmo lebt,sowie die beiden zugehörigen Grundstücke wurden vom Staat beschlagnahmt, da sie laut Gerichtsurteilen nicht mit legalem Geld gekauft wurden. Nach dem Bericht des „Tagesspiegel“ soll die Villa aber weiterhin von Familienmitgliedern genutzt werden, da es einen Mietvertrag innerhalb der Familie gegeben haben soll, der nach der Beschlagnahmung an den Bezirk fiel, aber weiter gelte. Das zweite Grundstück soll davon aber nicht erfasst sein. Daher ließ der Bezirk Neukölln es heute mit einem Zaun abtrennen und entzog es so der Nutzung durch die Familie.