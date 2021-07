100 Millionen Euro für Berliner Solar Start-up Enpal

Das Berliner Start-up Enpal vermietet Solaranlagen an Hausbesitzer – und zieht jetzt neue Geldgeber an.

Berlin. Nach Jahren des Niedergangs boomt in Deutschland wieder die Solarbranche. Das bemerkt auch das Berliner Start-up Enpal, das Solaranlagen im Abo an Hausbesitzer vermietet. Das erst vier Jahre alte Unternehmen vermeldete am Donnerstag eine neue Finanzierungsrunde. Kapitalgeber wollen rund 100 Millionen Euro in Enpal investierten, teilte das Start-up vorab der Berliner Morgenpost mit. Zu den neuen Investoren gehören unter anderem die Investmentbank Berenberg, HV Capital, der Mitgründer von SolarCity Peter Rive, Hellofresh-Mitgründer Thomas Griesel und Ex-Auto1-COO Christopher Muhr.

Enpal vermietet Solaranlagen nach eigenen Angaben ab einem Preis von 49 Euro pro Monat. Je größer und damit leistungsstärker die Anlage sein soll, desto teurer wird es für den Kunden. Enpal bleibt bei dem Modell über 20 Jahre lang Eigentümer der Technik, danach können Nutzer die Zellen und andere Komponenten zu einem symbolischen Preis von einem Euro erwerben. Das Berliner Start-up übernimmt in dem Zeitraum auch die Wartung, Versicherung und die Kosten für etwaige Reparaturen.

Solarboom: Enpal konnte Ergebnis 2020 verdreifachen

Für Enpal selbst ist das Geschäft allerdings auch kapitalintensiv, denn das Start-up muss jede verbaute Solaranlage zunächst vorfinanzieren. Dieses sogenannte Refinanzierungsvolumen habe Enpal eigenen Angaben zufolge in den vergangenen zwölf Monaten um 150 Millionen Euro aufstocken können – unter anderen mithilfe der Berliner Volksbank.

8000 Kunden habe Enpal laut Mitteilung mittlerweile. 2020 habe das Berliner Start-up sein Ergebnis mit über 4.500 installierten Anlagen verdreifachen können. „Schon heute bauen wir jeden Tag so viele Anlagen wie im gesamten Jahr 2017. Dieses Momentum wollen wir in den nächsten Jahren ausbauen, um Ende des Jahrzehnts eine Million Solaranlagen installieren zu können“, ließ sich Enpal-Gründer Mario Kohle zitieren.

2020 wurden ein Viertel mehr Solaranlagen auf deutschen Dächern installiert

Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, will Mario Kohle das gesammelte Kapital insbesondere in Technologie investieren und Enpals Produktportfolio erweitern. „Neben Solaranlagenbieten wir jetzt auch Stromspeicher für unsere Kunden an, um grüne Energie endlich massentauglich und für alle Haushalte erschwinglich zu machen”, so der Gründer.

Solaranlagen erfreuen sich bereits im vergangenen Jahr wieder größerer Beliebtheit. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) wurden ein Viertel mehr Solaranlagen auf deutschen Dächern installiert als im Vorjahr, genau 184.000, mit einer Leistung von rund 4,9 Gigawatt. Keine andere Energieform legte bei der Stromerzeugung stärker zu.

Auch in Berlin hat der Senat neue Vorgaben beschlossen, um die Zahl der Dächer mit Solaranlagen zu erhöhen. Mit dem sogenannten Solargesetz besteht ab 2023 eine Solarpflicht für alle Neubauten und bei einer grundlegenden Dachsanierung auch für Bestandsgebäude. Ziel ist es, bis spätestens 2050 25 Prozent des Berliner Strombedarfs aus Solarenergie zu decken.