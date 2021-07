Potsdam. Der Sommer kehrt am Wochenende nach Berlin und Brandenburg zurück. Die Schauer lassen nach, es wird heiter bis wolkig und bleibt überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Donnerstag mitteilte. Doch zuvor ist es am Freitag noch bewölkt und es gibt zeitweise Regen, der auch kräftiger ausfallen kann. Nach 23 Grad am Donnerstag liegen die Temperaturen am Freitag bei 20 bis 23 Grad und am Samstag bei 25 bis 28 Grad.

