Bürgerämter wollen 50.000 Termine pro Monat anbieten

Senat und Bezirke reagieren auf die heftige Kritik an der zu langsamen Bearbeitung von Terminen. Einige Maßnahmen sind lange erwartet.

Berlin. In den Berliner Bürgerämtern sollen künftig bis zu 50.000 Termine zusätzlich pro Monat angeboten werden. Senat und Bezirke haben sich dazu auf ein Maßnahmenbündel verständigt. Die zuständige Staatssekretärin Sabine Smentek sagte dem rbb, dazu gehörten mehr Personal, längere Öffnungszeiten und Sprechstunden an Sonnabenden.

Insgesamt sind in diesem Jahr bislang 200.000 Termine weniger in den Bürgerämtern zustande gekommen als in normalen Zeiten. Die Produktivität pro Mitarbeiter, die schon früher zwischen den Bezirken variierte, ist deutlich zurückgegangen: von früher sechs bis sieben Kunden pro Stunde auf nur noch drei bis viereinhalb. Das wird mit den Folgen der Corona-Pandemie erklärt.

Um hier kurzfristig Unterstützung zu finden, sollte Personal aus anderen Dienststellen vorübergehend in den Bürgerämter helfen. Smentek hatte bei einem Gipfel im Juni dabei unter anderem die Beschäftigten, die für die Überwachung des vor dem Verfassungsgericht gescheiterten Mietendeckels eingestellt worden waren für die Aufgaben ins Gespräch gebracht. Die zusätzlich mit Geld vom Senat für die Bürgerämter angeworbenen 38 Dienstkräfte seien inzwischen eingearbeitet und könnten vollwertig arbeiten.