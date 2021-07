Gestohlenes Wohnmobil: Besitzerin hat weiter Hoffnung

Das Wohnmobil des Modells „Citroen Pössl Jumper“ ist am 2. Juli 2021 vor einem Seniorenheim an der Charlottenburger Wundstraße gestohlen worden.

Berlin/Stralsund. „Facebook ist momentan mein Lieblingsort“, sagt Viktoria Wloka. „Durch die Unterstützung der vielen Tausend Menschen bin ich voller Hoffnung und Motivation.“ Die 33-Jährige zeigt sich optimistisch, dass sie ihr Wohnmobil zurückbekommt, das ihr am vergangenen Freitag in Berlin gestohlen wurde. Sie sei überwältigt und dankbar für die viele Hilfe, die sie im Internet erfahre.

Wloka hatte kurz nach dem Diebstahl eine Facebook-Gruppe gegründet, die schnell an Mitgliedern wuchs, die ihr Ersuchen fleißig in anderen Gruppen teilten. Seit dem Diebstahl wurde der Camper drei Mal auf Rügen gesehen, weshalb auch Wloka auf die Ostseeinsel fuhr. Mittlerweile ist sie aber wieder in Berlin und beantwortet Presseanfragen, um die Aufmerksamkeit weiter zu steigern.

Das Wohnmobil des Modells „Citroen Pössl Jumper“ mit dem Kennzeichen B-OO 1490 war am 2. Juli vor einem Seniorenheim an der Charlottenburger Wundstraße gestohlen worden. Es trägt die auffällige Aufschrift „Wegpiraten Abenteuer und Erlebnispädagogik Beratung – Therapie – Fortbildung“.

Wloka will Strafanzeige fallen lassen, wenn das Mobil zurückkommt

Wloka verspricht, die Strafanzeige fallen zu lassen, wenn sie ihr Gefährt wiederbekommt. „Jeder kann Fehler machen, das weiß ich als Sozialarbeiterin.“ Außerdem hat sie einen Finderlohn von 2000 Euro ausgelobt. Die junge Frau wollte eigentlich mit dem Camper, den sie erst vor einem Jahr gekauft hatte, Ende Juli in die Schweiz auswandern, um dort mit Kindern zu arbeiten. Entsprechend war bereits ein großer Teil ihres Hab und Guts in das Mobil verladen und ist nun ebenfalls weg.

In Berlin wurden laut Polizei in diesem Jahr bis einschließlich Dienstag bereits acht Wohnmobile und ein Wohnwagen gestohlen. Hochgerechnet auf das ganze Jahr entspricht das in etwa den Werten von 2020 (17 und zwei) und 2019 (16 und fünf). Die Aufklärungsquote ist relativ gering. „Zu sechs der insgesamt 49 Vorgängen ist eine tatverdächtige Person erfasst“, heißt es weiter.

Ein solcher Coup ist der Bundespolizei erst in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn 11 bei Penkun in Mecklenburg-Vorpommern unweit der polnischen Grenze gelungen. Dort wurde ein wenige Stunden zuvor in Berlin-Pankow gestohlenes Wohnmobil im Wert von 50.000 Euro gestoppt. Der Fahrer floh zunächst, wurde aber wenig später kurz vor der Grenze zu Polen gefasst.

Experten empfehlen Wegfahrsperren, Parkkrallen und GPS

Experten empfehlen Wohnmobil-Besitzern unter anderem, das Fahrerhaus zu sichern, weil Diebe in der Regel dort einsteigen. Mehrere Zusatzsicherungen können eingebaut werden. Außerdem lassen sich am Lenkrad Wegfahrsperren anbringen, die das Fahrzeug manövrierunfähig machen. Auch Park- oder Autokrallen empfehlen sich. Sie werden an eines der vier Räder angebracht, sodass es sich nicht drehen kann. Potenziellen Dieben wird außerdem schon von Weitem signalisiert, dass sie es am besten gar nicht versuchen sollten.

Auch eine Alarmanlage empfiehlt sich. Neue Modelle sind mit GPS ausgerüstet, damit sie auch bei Diebstahl geortet werden können. Manche Geräte sind in der Regel klein, sodass sie im Wagen versteckt werden können, und laufen über Batterien. Andere werden fest verbaut und an die Bordelektronik angeschlossen. Viktoria Wloka hatte das bisher aus Kostengründen nicht getan. Allerdings liegt im Wohnmobil ihr Gleitschirm, der mit einem GPS-System ausgerüstet ist, wofür er allerdings eingeschaltet werden müsste.

So sieht der gestohlene Wohnwagen aus

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Camper „Citroen Jumper Pössl“ mit dem Nummernschild B-OO 1490. Es trägt als Aufschrift den Namen von Wlokas Firma „Wegpiraten Abenteuer und Erlebnispädagogik Beratung – Therapie – Fortbildung“. Zuletzt wurde der Wohnwagen auf der Insel Rügen gesehen.

Bei weiterer Sichtung bittet das Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392–3070 oder das Polizeihauptrevier Bergen unter 03838–8100 um Meldung. Auch jede andere Dienststelle nimmt entsprechende Meldungen entgegen. Die Polizei bittet darum, das Fahrzeug nicht selbstständig zu stoppen, sondern gegebenenfalls auch den Notruf 110 zu wählen.