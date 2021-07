Nach Polizeieinsatz: Frauen ziehen oben ohne durch Kreuzberg

Berlin. Der Streit um das Recht auf eine nackte Brust ist in Berlin nun offenbar voll entflammt. Nach einem Einsatz der Polizei wegen freigelegter Brüste an der Plansche im Plänterwald hat die Hedonistische Internationale für nächsten Sonnabend zu einer Oben-ohne-Fahrraddemonstration durch Kreuzberg aufgerufen. Treffpunkt sei um 12 Uhr am Mariannenplatz. Die Aktivistinnen wollen auf die ungleiche Behandlung der weiblichen und der männlichen Brust in der Öffentlichkeit aufmerksam machen.

Nackte Brüste sind "grob ungehörig" (§118 OWiG) ???



I can't believe we are still protesting this shit.



Die Sektion "die wilden Möpse" ruft zum "Summer of Nipple Résistance" auf! Boobies on every corner!



Info: https://t.co/2qmCq0nAFy#gleichebrustfüralle#patriarchatabnippeln pic.twitter.com/8P8kbXoqog — Hedonistische Internationale (@hedintern) July 7, 2021

„No nipple is free until all nipples are free“, heißt es in dem Aufruf zur Demo. Berlin sei „zuplakatiert mit halbnackten, sexualisierten, foto-bearbeiteten Körperbildern, die sagen, wie wir zu sein haben“. Zudem würde man „nicht nur zur Männer-Fußball-EM und bei hohen Temperaturen“ überall „Nippel-Paraden der cis-männlichen Selbstverständlichkeit“ sehen. Die entblößte Frauenbrust werde dagegen kriminalisiert und skandalisiert.

Mehr zum Thema:

Oben ohne in der Stadt: Was erlaubt und was verboten ist

Frau sonnt sich oben ohne auf Spielplatz: Polizeieinsatz

In dem Aufruf heißt es weiter: „Wir fordern Gleichberechtigung! Für das Recht auf freien Oberkörper - für alle!“ Frauen sollten oben ohne zur Demonstration am Sonnabend erscheinen. Bemalung, Federboas, Perücken und ähnliches seien erlaubt und erwünscht. Männer dürften ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen, allerdings nicht ganz oben ohne. Sie sollen laut Aufruf als Zeichen ihrer Solidarität im BH oder Bikini kommen.