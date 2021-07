Olympia-Kader: Bobic beklagt fehlende Spieler von Topclubs

Berlin. Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat das Fehlen von Spielern von deutschen Topclubs im Olympia-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beklagt. "Es ist eigentlich schade. Normalerweise musst du stolz drauf sein, den ein oder anderen wegzuschicken", sagte Bobic am Dienstagabend bei Magenta TV. "Es muss es uns wert sein, eine gute deutsche Mannschaft da hinzuschicken. Am Ende wollen wir doch alle Erfolg haben. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit." Clubs wie Hertha BSC, der 1. FC Union Berlin oder der FC Augsburg stellen je zwei deutsche Spieler ab, andere Vereine sind gar nicht im Kader für die Sommerspiele in Tokio vertreten.

Zuvor hatte bereits Trainer Stefan Kuntz Kritik an der mangelnden Unterstützung einiger Clubs geäußert. "Die Bereitschaft, das Olympia-Team zu unterstützen, war in der Bundesliga unterschiedlich", sagte Kuntz. "Einige große Vereine wollten leider nicht so wie erhofft helfen, umso mehr freue ich mich über die Unterstützung der restlichen Vereine."

