Bundespolizei Berlin zählt 6000 Einreiseverstöße

Berlin. Die Bundespolizeidirektion Berlin hat seit Inkrafttreten der Corona-Einreiseverordnung Mitte Januar bis Ende Juni insgesamt 464.000 Einreisekontrollen durchgeführt – davon 387.400 am Flughafen BER und die übrigen 77.600 an der polnischen Grenze. Dabei seien insgesamt 6000 Verstöße festgestellt worden, wie es auf Anfrage der Berliner Morgenpost hieß.

Bei 5000 Fällen habe es sich demnach um Mängel bei der digitalen Einreiseanmeldung – falsche Angaben, Zahlendreher oder schlicht unleserliche Informationen – gehandelt, am BER 2700 und an der Grenze 2300. Bei den übrigen 1000 Fällen habe es sich um Mängel bei Impf- oder Genesenennachweisen oder einen fehlenden Negativtest gehandelt. 300 davon seien am BER festgestellt worden, 700 an der Grenze.

Kalayci: "Reiserückkehrer sind Risikofaktor"

„Wir befinden uns in der Reisezeit. Reiserückkehrer sind ein Risikofaktor“, erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats. Man habe bereits im Sommer des vergangenen Jahres festgestellt, dass Reiserückkehrer das Infektionsgeschehen nochmals dynamisierten, so die Senatorin. Sie hoffe nun, dass es in diesem Jahr auch wegen des Impffortschritts anders sei. Laut Corona-Lagebericht des Landes haben bislang 55,9 Prozent der Berliner Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten, 37,3 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz.

Kalayci verwies darauf, dass Wissenschaftler einen Anteil von 80 Prozent vollständig Geimpfter für nötig halten, um eine sogenannte Herdenimmunität gegen das Coronavirus, vor allem die aggressivere Delta-Variante, zu erreichen. Die Nachfrage nach Impfterminen stagniere allerdings etwas, sagte Kalayci. Sie plädiere daher dafür, den Schwerpunkt nun auf Sonderkampagnen mit mobilen Impfteams zu legen, um viele Menschen zu erreichen. „Wir müssen in die Kieze gehen, dorthin, wo möglichst viele Menschen sind“, so die Politikerin.

Senat beschließt weitere Lockerungen

Auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte sich zuvor für neue Angebote mit mobilen Impfteams ausgesprochen. „Wir müssen beim Impfen schneller und flexibler werden, damit wir im Kampf gegen Corona weiter an Vorsprung gewinnen können“, sagte die Grünen-Politikerin und schlug vor, „ein Impfmobil an belebten Plätzen wie dem Tempelhofer Feld wäre dafür ein geeignetes Mittel“.

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Senat zudem weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Ab Sonnabend reicht beim Einkaufen eine einfache medizinische Maske. Die Pflicht für Kunden zum Tragen einer FFP2-Maske wird aufgehoben. Das gilt auch für diverse andere Bereiche, in denen Maskenpflicht besteht. Ausnahme: Im ÖPNV, also Bussen und Bahnen, und bei körpernahen Dienstleistungen, etwa beim Friseur, muss weiter eine FFP2-Maske getragen werden. Außerdem fallen die allgemeinen Kontaktbeschränkungen für private Treffen in Innenräumen weg. Es gibt keine festgelegte Obergrenze mehr. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind ab 10. Juli mit bis zu 1000 statt bisher 500 zeitgleich Anwesenden erlaubt. Im Falle maschineller Lüftung und Hygienekonzepten sind sogar 2000 Teilnehmer möglich. Laut Senatsbeschluss sind zudem Tanzveranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 zeitgleich Anwesenden wieder möglich; drinnen bleiben sie verboten.

Die Staatskanzleichefs der Bundesländer haben vereinbart, wieder sportliche Großveranstaltungen für bis zu 25.000 Zuschauer zu ermöglichen – solange die Inzidenz bei den Infektionen nicht höher als 35 liegt. In Baden-Württemberg liegt die Obergrenze bei 50. Dies zielt vor allem auf die Fußball-Bundesliga. Bei Kulturveranstaltungen soll mit Schutz- und Hygienekonzept sogar noch mehr möglich sein.