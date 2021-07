Pop schlägt Impfaktion auf Tempelhofer Feld vor

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop wünscht sich mehr Tempo bei den Corona-Impfungen und schlägt dazu neue Angebote mit mobilen Impfteams vor. "Wir müssen beim Impfen schneller und flexibler werden, damit wir im Kampf gegen Corona weiter an Vorsprung gewinnen können", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Impfmobil an belebten Plätzen wie dem Tempelhofer Feld wäre dafür ein geeignetes Mittel."

Mobile Impfteams hätten am Anfang der Impfkampagne mit dem Impfen älterer Menschen in Pflegeheimen tatkräftig unterstützt. "Auch jetzt könnten sie uns dabei helfen, mit niedrigschwelligen Impfangeboten viele Berlinerinnen und Berliner zu erreichen und so die Impfraten deutlich zu erhöhen. Der Impfmotor darf in der jetzigen Phase der Pandemie nicht ins Stottern geraten", so Pop weiter. "Alle Menschen mit Impfschutz schützen ihre eigene Gesundheit und die ihres Umfeldes und tragen dazu bei, die Pandemie zu besiegen."

