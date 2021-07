Anhänger im Gleisbett: Bahnstreke Berlin-Leipzig gesperrt

In Sachsen hatte ein Traktor einen Unfall. Sein Anhänger kippte auf die Gleise der Strecke Berlin - Leipzig.

Leipzig. Der umgekippte Tankanhänger eines Traktors hat auf der Bahnstrecke von Leipzig nach Berlin zu einer stundenlangen Sperrung geführt. Der mit 10.000 Litern Wasser gefüllte Anhänger sei am Montag bei einem Wendemanöver des Traktors kurz vor dem Bahnhof Rackwitz (Sachsen) in das Gleisbett gekippt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Der Lokführer einer S-Bahn habe den Zug mit einer Notbremsung stoppen können. Keiner der 50 Reisenden sei dabei verletzt worden. Während der Bergung des Hängers musste die Strecke für insgesamt zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Gegen den Traktorfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.