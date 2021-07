„Es ist toll, endlich wieder Gäste begrüßen zu können“

Berlins Gastronomen atmen auf. Nach monatelanger Schließung und To-Go-Geschäft können sie mit den Lockerungen endlich wieder Gäste vor Ort begrüßen, in ihren Außenbereichen mittlerweile sogar ohne Testpflicht. Die Hoffnung ist groß, dass mit weiteren Lockerungen und dem Wiederkehren der Touristen auch das Geschäft wieder so läuft, wie vor Corona.

„Endlich können wir wieder das machen, was wir auch machen wollen“, sagt Jonathan Kartenberg, Inhaber der Edelrestaurants Irma la Douce in Mitte und dem eins44 in Neukölln. Acht Monate habe er dafür gekämpft, wieder Gäste bewirten zu können. Manchmal verzweifle er an gewissen Regelungen, auch wenn er Verständnis dafür habe. „Immerhin bekommen wir die Möglichkeit, uns in der Toleranzzone zu bewegen und per se ist es schon mal eine große Freude, dass wir überhaupt Gäste begrüßen dürfen – das ist schon mal die halbe Miete“, sagt der 29-Jährige aus Zehlendorf.

Alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit, um Pensum im eins44 zu schaffen

Am Anfang seien die Menschen noch recht verhalten gewesen, auch wenn unbestritten alle wollen, sagt Kartenberg. „Ich möchte mich aber nicht beschweren.“ Dafür seien die Restaurants an den Wochenenden gut besucht. Im eins44 in Neukölln gibt es einen großen Innenhof, in dem die Gäste viel Platz haben.

Während der Schließung hat das Team die Zeit genutzt, um eine eigene Plattform aufzubauen – „the good taste“ ist eine Art virtuelle Speisekammer mit Spezialitäten und Menüs verschiedener hochkarätiger Berliner Restaurants. „Das wurde auch sehr gut angenommen“, berichtet Kartenberg. Deshalb wollen sie das Angebot auch weiterhin fortführen. Um das schaffen zu können, arbeitet kein Mitarbeiter mehr in Kurzbereit. Die Freude ist groß, dass wieder viel zu tun ist.

Kartenbergs größter Wunsch ist, sagt er, dass die Gastronomie nicht noch einmal schließen muss. „Wir können mit allem arbeiten, aber Hauptsache nicht schließen, denn damit wird uns unsere komplette Grundlage genommen.“ Nun hofft er darauf, dass in ein paar Monaten auch die internationalen Touristen wieder in die Stadt und zum Essen kommen. Bis dahin setzt er umso mehr auf die Unterstützung der Berliner.

Schöne Bestätigung: Gäste geben mehr Trinkgeld als vorher

Auch im Fine Dining Restaurant Frühstück 3000 in Schöneberg sind momentan ausschließlich Berliner zu Gast, berichtet Inhaberin Maximiliane Wetzel. „Wir bemerken aber auch, dass viele Menschen deutlich mehr Trinkgeld geben als vorher, sie scheinen also auch unsere schwierige Situation zu verstehen“, sagt die 34-Jährige. „Das ist auch wirklich eine schöne Bestätigung und motivierend.“

Der erste Tag der Wiedereröffnung sei für sie ein sehr befreiendes Gefühl gewesen. „Das war so schön, wieder im eigenen Laden zu stehen und als dann die ersten Reservierungsanfragen kamen, hat sich bei mir ein Kloß im Hals gelöst“, berichtet die 34-Jährige. Glücklicherweise haben sie einen großen Außenbereich mit rund 40 Plätzen, sodass sie ihre vollen Kapazitäten hochfahren konnten.

Die Lockerungen seien gut, doch die Menschen seien noch etwas verhalten. Von dem großen Ansturm, wie bei der Neueröffnung des Restaurants im Oktober 2020, seien sie noch weit entfernt. Damals seien sie jeden Tag komplett ausgebucht gewesen. „Als wir aufgemacht haben, hatten wir das große Glück, dass wir sehr gehyped wurden und somit eine große Sichtbarkeit hatten“, so Wetzel. Ihr Konzept, Fine Dining aus der Abendgastronomie, in den Morgen zu legen, kam offensichtlich gut an.

To-Go-Geschäft als Lebenszeichen des Frühstück 3000

Doch drei Wochen nach der Eröffnung kam der Lockdown und sie mussten schließen. Das habe ihnen komplett den „Wind aus den Segeln genommen“ und sie mussten für sieben Monate im Voraus die Reservierungen stornieren. „Den Winter über haben wir dann erstmal nichts gemacht, um möglichst keine Kosten zu verursachen“, sagt Wetzel. „Aber wir haben die Zeit nutzen können, um uns überhaupt eine Struktur aufzubauen, das war für uns vorteilhaft“, ergänzt sie. Somit seien sie jetzt besser organisiert in das Geschäft wieder eingestiegen als vorher. Einen Monat vor der Wiedereröffnung haben sie mit dem To-Go-Geschäft begonnen. „Das war gut als Marketing, um zu zeigen, dass wir da sind“, so Wetzel. Fortführen will sie das Angebot jedoch nicht. „Ich denke, die Leute sind erschöpft und freuen sich, wenn sie in Ruhe sitzen können.“ Nun setzt sie ihre Hoffnungen darauf, dass gegen September mit Zunahme der Impfungen und den Touristen das Restaurant auch regelmäßig gut besucht ist.

Doch bis sie die Verluste der vergangenen Monate ausgleichen können, werde es noch mindestens zwei Jahre dauern. „Ich bin da aber optimistisch“, sagt Wetzel. Sie habe jedoch die Befürchtung, dass nicht alle Gastronomen die Krise überstehen werden, was sie sehr bedauere. „Uns persönlich betrifft das momentan zum Glück nicht. Wir versuchen, dem Ganzen positiv gegenüber zu stehen. Das kriegen wir schon wieder hin“, sagt Wetzel.

Optimistischer Blick in die Zukunft im 12seasons in Charlottenburg

Auch Vitali Müller, Inhaber vom 12seasons in Charlottenburg, blickt optimistisch in die Zukunft. „Der Zuspruch ist da, und die Gäste sind ausgehungert – das merkt man auf jeden Fall“, sagt der 40-Jährige. Durch die staatlichen Unterstützungen seien sie „ganz ok“ durch die Krise gekommen. Um die coronabedingte Zwangspause zu nutzen, haben sie Take Away angeboten sowie Feinkost und eine Weinhandlung. „Am Anfang lief das auch ganz gut und wir haben auch vor unserer Tür eine Art kleinen Markt aufgebaut“, berichtet Müller. Zudem haben sie weiterhin ihr monatlich wechselndes Vier-Gänge-Menü angeboten und selber ausgeliefert. Damit konnten sie sich über die ersten Wintermonate gut über Wasser halten. „Der Zuspruch war super.“ Doch mit der Zeit habe auch dieser nachgelassen.

Umso größer ist die Freude nun, dass sie das Nobelrestaurant wieder öffnen dürfen. „Alles ist wunderbar, und der Alltag hat uns wieder“, sagt Müller. Auch die Mitarbeiter seien alle aus der Kurzarbeit zurück und freuen sich ebenso, wieder normal arbeiten zu können.

Zwischendurch hätten sie zwar überlegt, den Weinhandel weiter zu führen, haben sich dann aber doch dazu entschlossen, sich voll und ganz auf den Restaurantbetrieb zu fokussieren. „Ich wünsche mir, dass wir wieder eine gewisse Stabilität rein bekommen, das ist wichtig für uns alle“, sagt Müller.