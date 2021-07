Auto prallt gegen Baum im Havelland: Fahrer stirbt

Blick auf die Unfallstelle an der Brieselanger Straße.

Schönwalde-Glien. Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug im Landkreis Havelland gegen einen Baum geprallt und am Unfallort gestorben. Der 54-Jährige war am Montagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Schönwalde-Glien zwischen dem Ortsteil Pausin und der Siedlung Alt Brieselang rechts von einer Kreisstraße abgekommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Auto ist demnach mittlerweile geborgen und die zwischenzeitlich gesperrte Fahrbahn wieder freigegeben worden. Ein Hund, der mit im Auto war, überlebte den Unfall.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-264953/2