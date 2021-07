Fridays for Future: Klima-Aktionstag am 24. September

Berlin. Kurz vor der Bundestagswahl am 26. September will die Umweltschutzorganisation Fridays for Future mit einem "globalen Klima-Aktionstag" protestieren. Hunderte Aktionen würden weltweit und in ganz Deutschland am 24. September stattfinden, kündigte sie am Freitag an. Auch ein Streik sei geplant. Die Organisation forderte "sozial gerechte, konsequente Maßnahmen, um die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen".

"Am 24.9. setzen wir ein Zeichen. Deutschland muss endlich handeln", hieß es weiter. Der Tag sei der achte globale Aktionstag der Fridays for Future-Bewegung. Hunderttausende Menschen seien weltweit vereint in der "Klimagerechtigkeitsbewegung". Schon jetzt im Sommer seien zahlreiche Aktionen geplant und es gebe in vielen Orten wieder wöchentliche Proteste. So sollte am Freitagnachmittag in Berlin eine Tanzdemonstration auf dem Tempelhofer Feld stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:210702-99-235914/2