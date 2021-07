Neue Rufbusse im Osten Berlins fahren ab 2022

Berlin. Die Senatsverkehrsverwaltung will im kommenden Mai mit einem neuen Rufbus-Projekt im Osten Berlins starten. In einem Testgebiet zwischen Ostkreuz und der Berliner Stadtgrenze, zu dem Teile von Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick gehören, sollen dann bis zu 26 Fahrzeuge im Einsatz sein. Ziel ist es, durch die Rufbusse die sogenannte letzte Meile zu überbrücken und flexible Verbindungen zum öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) zu schaffen, wie aus einer Mitteilung der Verkehrsverwaltung hervorgeht.

Insgesamt umfasst das Bediengebiet eine Fläche von 41 Quadratkilometern. Die Grenze bildet im Westen die Ringbahn-Strecke zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Frankfurter Allee, im Norden verläuft sie zwischen den Bahnhöfen Frankfurter Allee und Lichtenberg entlang der Frankfurter Allee und ab dort zur Stadtgrenze entlang der S-Bahn-Linie S5. Im Süden markiert die S3 das Ende des Bediengebiets, im Osten ist es die Stadtgrenze zwischen den beiden Bahnstrecken. Wie die Verkehrsverwaltung erklärt, seien so gleich mehrere Bereiche enthalten, in denen es bislang Erschließungsdefizite im ÖPNV gebe.

Neue Rufbusse in Berlin sollen täglich mindestens 16 Stunden fahren

Vorgesehen ist, dass die Rufbusse täglich mindestens 16 Stunden unterwegs sind – zwischen 4.30 und 20.30 Uhr unter der Woche und von 8 bis 24 Uhr Uhr an Wochenenden. Pro Bus gibt es eine Kapazität von bis zu acht Plätzen. Geplant ist zudem, dass der Rufbus nicht nur als Zubringer zu Bus- oder Bahnhaltestellen fungiert, sondern darüber hinaus auch Einrichtungen wie Bürgerämter, Ärztehäuser oder Seniorentreffs ansteuert.

Außerdem sollen „virtuelle Haltestellen“ bedient und so Erschließungslücken gedeckt werden, heißt es von der Verwaltung. Diese sollen in der App angezeigt werden, über die dann auch die Buchung und Bezahlung des Rufbusses laufen wird.

Was Kunden für die Fahrten zahlen ist unterschiedlich, je nach Strecke und Abholort. Grundsätzlich gilt, dass für die Mitfahrt eine Fahrkarte für den ÖPNV nötig ist, die den Tarifbereich B enthält. Personen, die das Angebot dann in einem „unterversorgten Gebiet“ als Zubringer zum ÖPNV nutzen, haben keine zusätzlichen Kosten – das Nahverkehrsticket genügt.

Außerhalb solcher unterversorgten Gebiete zahlen Fahrgäste zusätzlich 1,50 Euro pro Fahrt. Für weitere Mitfahrer werden 50 Cent pro Strecke fällig. Bei der Fahrt zwischen den „virtuellen Haltestellen“ kommt ein Zuschlag von 1,50 Euro pro Kilometer hinzu, für Mitfahrende sind es 50 Cent pro Kilometer. Neben der App soll eine Buchung auch über ein Call Center und die Bezahlung über eine Guthabenkarte funktionieren.

Ausschreibung von neuem Rufbus-System soll zeitnah starten

Damit der Testbetrieb, der dann auch begleitend evaluiert werden soll, wie geplant im kommenden Jahr starten kann, sollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) „zeitnah das entsprechende Vergabeverfahren starten“, heißt es. Die BVG will sich mit Blick auf die Ausschreibung deshalb auch nicht weiter zu den Plänen äußern.

Die Reaktionen auf das Projekt sind unterschiedlich. Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD, sagte, er unterstütze grundsätzlich Rufbusse, die die Menschen von einer Bus- oder Bahn-Haltestelle nach Hause bringen und umgekehrt. „Das finde ich vernünftig“, sagte er, aber: „Ich unterstütze nicht, was darüber hinaus passiert.“

Damit spricht er die Fahrten an, die zwischen den „virtuellen Haltestellen“ unabhängig vom ÖPNV möglich sind und deren Kilometerpreis unter dem des Taxitarifs liegen sollen. „Ich möchte keine Kannibalisierung des Taxibetriebs. Das ist mit der SPD nicht zu machen“, so Schopf.

Berlkönig kann laut Genehmigung noch bis September 2022 fahren

Henner Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der FDP, sieht in einem Rufbussystem für die Außenbezirke eine deutliche Verbesserung des ÖPNV. „Eine Ausweitung des Systems auf den Westen Berlins sollte zügig angegangen werden“, so Schmidt, der zudem auch die Einbindung der Taxiwirtschaft in das System anregte.

Der Fahrgastverband IGEB hält Rufbusse grundsätzlich für eine gute Ergänzung des ÖPNV. Es sei richtig, zusätzliche Angebote zu machen, sagte Sprecher Jens Wieseke. Dennoch müsse es weiter das Ziel bleiben, zu den wichtigen Zeiten bei Bussen mindestens einen Zehn-Minuten-Takt zu erreichen. „Da gibt es im Osten noch Nachholbedarf“, so Wieseke.

Der neue Rufbus könnte dann auch den Fahrdienst Berlkönig ersetzen, der derzeit in der östlichen Innenstadt fährt. Dessen Genehmigung läuft noch bis zum September 2022. Schon im vergangenen Jahr stand der Berlkönig mehrmals vor dem Aus. Knackpunkt ist die Finanzierung: Das Land und die rot-rot-grüne Koalition sprachen sich damals dagegen aus, die Kosten zu übernehmen.

Zwar zahlen auch beim Berlkönig die Fahrgäste einen Betrag pro Kilometer, gedeckt werden die anfallenden Kosten dadurch aber nicht. Der Fahrdienst wurde daher auch nicht in den Verkehrsvertrag über die bestellten Leistungen der BVG durch den Senat aufgenommen. Stattdessen sind dort andere On-Demand-Angebote vorgesehen – wie das Rufbus-Projekt im Osten der Stadt.