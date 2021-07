Das ändert sich ab 3. Juli

Am Sonnabend treten neue Lockerungen in Kraft. Die Beschränkungen im Freien fallen fast vollständig weg

Berlin. Am Sonnabend, dem 3. Juli, treten in Berlin neue Lockerungen in Kraft.

Im Freien sind dann wieder größere Treffen möglich, die Beschränkung auf zehn Personen aus fünf Haushalten entfällt. Sie gilt nur noch für private Treffen in geschlossenen Räumen. Die generelle Testpflicht für Veranstaltungen im Freien gilt erst bei mehr als 500 zeitgleich Anwesenden. Private Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Anwesenden erlaubt. Bei Sport-, Kultur- oder anderen organisierten Veranstaltungen sind insgesamt bis zu 2000 Teilnehmer möglich, in geschlossenen bis zu 500 Personen.

Für den Einzelhandel, Museen, Galerien und Bibliotheken entfällt die Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsdokumentation und in Sporthallen, Fitness- und Tanzstudios reicht künftig eine medizinische Maske aus. Das gleiche gilt für Bildungseinrichtungen.

500 Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt

Für Sportveranstaltungen sind bis zu 500 Zuschauer ohne Testpflicht erlaubt. Bei Sportevents mit mehr Zuschauern muss ein aktueller Test vorgelegt werden. Das gilt auch für Kulturveranstaltungen.

Hochschulen dürfen wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Da das Semester allerdings so gut wie beendet ist, kehren die Universitäten wohl erst nach den Semesterferien zu Präsenzveranstaltungen zurück.

Die Regelung gilt zunächst für die kommenden 14 Tage. Sollten die Inzidenzen weiter auf niedrigem Niveau verlaufen, könnten danach weitere Beschränkungen fallen. Allerdings warnen Experten vor den Gefahren der besonders ansteckenden Delta-Variante, die trotz der fortgeschrittenen Impfkampagne wieder mehr Ansteckungen führen könnte.