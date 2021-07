Hertha mit weiterem Testspiel gegen Lübeck

Neuruppin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in sein Vorbereitungsprogramm auf die neue Spielzeit ein weiteres Testspiel eingebaut. Einen Tag nach dem hohen 16:0-Erfolg über den Landesligisten SV Rot-Schwarz Neustadt/Dosse im Trainingslager von Neuruppin haben die Berliner mitgeteilt, das am 21. Juli das Team von Trainer Pal Dardai in Berlin auf den VfB Lübeck (17.30 Uhr) trifft.

Zuvor stehen für die Berliner noch Vorbereitungspartien gegen den Brandenburgligisten MSV Neuruppin am 7. Juli, den Regionalligisten Babelsberg 03 am 10. Juli und vier Tage später gegen den Zweitligisten Hannover 96 an. Vom 25. Juli bis zum 1. August reist Hertha zum zweiten Trainingslager in das österreichische Leogang.

© dpa-infocom, dpa:210702-99-232400/2