Wetter Berlin: Am Wochenende heiter und sehr warm

Nach Starkregen und Gewittern beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg. So wird's am Wochenende.

Das Wetter dreht am Sonntag in Berlin auf: Es soll sehr warm werden mit Werten bis 29 Grad.

Offenbach. Gummistiefel und Regenschirme können am Wochenende wohl wieder im Schrank verschwinden. Nach Starkregen und Gewittern beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg.

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach gibt es am Freitag südlich von Berlin stellenweise Regen. Sonst soll es aber meist trocken bleiben und Aufheiterungen geben.

Am Sonnabend wird es heiter bis wolkig und 24 bis 26 Grad warm. Der Sonntag dreht dann noch einmal auf: Es soll sehr warm werden mit Werten bis 29 Grad.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Freitag, 2. Juli 2021: Heute früh zunächst stark bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf allmählich Aufheiterungen. Südlich von Berlin am längsten dichte Bewölkung und einzelne Schauer, sonst meist trocken. Höchsttemperatur 22 bis 24 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Sonnabend wolkig, teils gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 12 Grad. Schwachwindig.

Sonnabend, 3. Juli 2021: Am Sonnabend im Westen heiter, von der Uckermark bis zur Niederlausitz wolkig, aber weitgehend trocken. Am Abend vermehrt Aufheiterungen. Erwärmung auf 24 bis 26 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 15 und 11 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 4. Juli 2021: Am Sonntag zunächst meist heiter, im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken, am Abend wieder auflösend. Trocken. Sehr warm, Höchstwerte 25 bis 29 Grad. Schwacher Ostwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt. Im Verlauf von Sachsen-Anhalt allmähliche Bewölkungszunahme. Überwiegend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Schwachwindig.

Montag, 5. Juli 2021: Am Montag anfangs heiter, im Tagesverlauf wolkig bis stark bewölkt und von Sachsen-Anhalt gelegentlich Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen 24 bis 26 Grad. Meist schwacher Wind, vorwiegend aus Südwest bis West. In der Nacht zum Dienstag wolkig und nach Osten abziehende Schauer und Gewitter. Tiefsttemperaturen 16 bis 13 Grad. Schwachwindig.