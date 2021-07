Biontech oder Moderna nun für Astrazeneca-Geimpfte

Berlin. Bundesregierung und Behörden ziehen erste Konsequenzen aus der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante. Die Ständige Impfkommission (Stiko) passt daher ihre Impfempfehlung an. Wer eine erste Dosis Astrazeneca erhalten hat, soll künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) bekommen, teilte die Stiko am Donnerstag mit. In Berlin haben 355.000 Personen eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten.

Die Immunantwort nach dem Verabreichen von zwei verschiedenen Präparaten sei der Reaktion auf zwei Dosen Astrazeneca „deutlich überlegen“, heißt es. Der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis solle dann mindestens vier Wochen betragen. Die Empfehlung gilt noch vorbehaltlich von Experten-Stellungnahmen. Angeraten hatte die Stiko so ein Impfschema bisher nur bei jüngeren Menschen mit Astrazeneca-Erstimpfung.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts geht mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in Deutschland bereits auf Delta zurück. Diese Variante werde sich durchsetzen. „Es liegt an uns, ob Delta eine Chance hat“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Doppelt geimpft schützt gegen Delta.“ Menschen ohne Impfung sollten von den überall verfügbaren Tests Gebrauch machen – gerade auch zurückkehrende Urlauber regelmäßig. In Berlin beträgt der Anteil an Infektionen mit der Delta-Variante aktuell 31 Prozent und steigt exponentiell an.

Berliner Gesundheitsämter sollen verstärkt Urlauber kontrollieren

Um die Ausbreitung der Delta-Variante in Berlin zu verlangsamen, sollen die Gesundheitsämter in den kommenden Wochen verstärkt Urlauber aus Hochrisiko- und Variantengebieten auf die Einhaltung der Quarantänepflicht kontrollieren. Darauf haben sich die Amtsärzte und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag bei einem Treffen verständigt. „Wir können die Ausbreitung der Delta-Variante zwar nicht mehr verhindern, aber dadurch das Verbreitungstempo verlangsamen“, sagte Kalayci der Berliner Morgenpost. Alle bekannten Reiserückkehrer aus Hochrisiko- oder Variantengebieten erhalten demnach eine standardisierte E-Mail, in der sie über die Regeln und Pflichten informiert werden.

Rückkehrer aus Variantengebieten werden zusätzlich direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert. Die Behörden sollen dabei vor allem die Einhaltung der 14-tägigen Quarantänepflicht kontrollieren. „Das, was gemacht werden kann, machen wir“, sagte Kalayci. Der Haken dabei: Die Ämter erhalten die Daten nur von Urlaubern, die mit dem Flugzeug einreisen. Bahn- und Busreisende können nur durch Stichproben-Kontrollen der Bundespolizei aufgespürt und informiert werden. „Hier fehlen konkrete Vorgaben des Bundes“, sagte Kalayci. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) sollen Ankommende künftig über die Vorgaben informiert werden.

Da die Inzidenzen in Berlin derzeit sehr niedrig sind, haben die Gesundheitsämter die Möglichkeit, die Kontrollen durchzuführen. Wenn das Infektionsgeschehen wieder ansteigt, sollen sich die Ämter wieder verstärkt der Nachverfolgung zuwenden, um eine flächendeckende Ausbreitung zu verhindern.

Bundespolizei überprüft 7,8 Millionen Einreisende

Für Bahn- und Autoreisende ist die Bundespolizei zuständig, die in den grenznahen Gebieten Stichproben-Kontrollen vornimmt. Nach ihren Angaben hat es seit Inkrafttreten der Einreisebeschränkungen im Januar dieses Jahres 7,8 Millionen Einreisekontrollen gegeben. Dabei wurden 210.000 Verstöße festgestellt. Es habe rund 150.000 Mängel bei der digitalen Einreiseanmeldung und 60.000 bei der Pflicht für den Nachweis einer Impfung oder Genesung gegeben.

Eine weitere Verschärfung der Grenzkontrollen lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ab. Die Kontrollen an Flughäfen durch die Bundespolizei und die Überwachung von Quarantäne-Verpflichtungen durch die Gesundheitsämter sollen seinen Angaben zufolge jedoch verstärkt werden. Wer mit dem Auto einreist, sollte sich laut Seehofer auf Stichproben-Kontrollen im Grenzraum einstellen. Reisende, die sich in den zurückliegenden zehn Tagen in einem Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, müssen vor ihrer Ankunft in Deutschland eine elektronische Einreiseanmeldung ausfüllen.

Nachdem die Bundesregierung am Donnerstag die Reisewarnung für mehr als 80 Corona-Risikogebiete aufgehoben hat, ist der Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), trotz der Ausbreitung der Delta-Variante in Europa optimistisch, dass die Inzidenzen in Deutschland nicht wieder ansteigen. Gerade die letzten paar Monate hätten gezeigt, dass „die Einreiseverordnung funktioniert und dass wir sicheres Reisen gewährleisten können“, sagte Bareiß im ARD-„Mittagsmagazin“. „Die Regionen, die auch wirklich wenig Gefahren aufweisen, haben wir relativ stark geöffnet, haben Reisen möglich gemacht. Und dort, wo Gefahren bestehen, haben wir klare Vorgaben, dadurch schaffen wir eine flexible Lösung, die Reisen möglich macht und Freiheiten gewährt.“